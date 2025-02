Mögliche Rapid-Gegner: Siege für Vikingur und Banja Luka

Von: apa

Im Duell der möglichen Rapid-Gegner im Achtelfinale der Fußball-Conference-League haben Vikingur Reykjavik und Borac Banja Luka jeweils Heimsiege gefeiert. Im Play-off-Hinspiel am Donnerstag setzte sich Vikingur gegen das favorisierte Panathinaikos Athen mit 2:1 (1:0) durch, Borac gewann gegen Olimpija Ljubljana nach einer turbulenten zweiten Spielhälfte mit 1:0 (0:0). Bei den Gästen aus Slowenien sah der Österreicher Raul Florucz nach VAR-Check die Rote Karte (52.).

Danach versuchte Olimpija mit dem Österreicher Ahmet Muhamedbegovic in der Innenverteidigung, die Null zu halten. In der 86. Minute verschoss Borac-Stürmer Đorđe Despotović einen Elfmeter, ehe der Ex-Wattener Sandi Ogrinec (91.) in der Nachspielzeit doch noch zum Sieg für die Bosnier mit dem ÖFB-Mittelfeldspieler Stefan Savic traf. Für Vikingur erzielten David Atlason (13.) und Matthias Vilhjalmsson (59.) im Ausweichstadion in Helsinki die Treffer, die Isländer kassierten in der Nachspielzeit aus einem Elfmeter durch Fotis Ioannidis (91.) noch ein Gegentor und verspielten damit einen klareren Vorsprung. Die Rückspiele sind für kommenden Donnerstag angesetzt, das Achtelfinale wird am 6. und 13. März gespielt.

Der 1. FC Heidenheim jubelte trotz Rückstands über einen späten sowie überraschenden 2:1-Erfolg beim FC Kopenhagen. Mathias Honsak wurde in der 61. Minute eingewechselt, den Siegtreffer von Tim Siersleben (85.) beim dänischen Spitzenreiter bereitete der ÖFB-Kicker mit einer abgefälschten Hereingabe vor.

Mourinho mit Europacup-Serie

Indes ist Startrainer Jose Mourinho am besten Wege, seine Europacup-Serie auch mit seinem jüngsten Club Fenerbahce Istanbul auszubauen. Die Türken setzten sich am Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Europa League gegen RSC Anderlecht zuhause verdient mit 3:0 durch und gehen als großer Favorit ins Rückspiel am kommenden Donnerstag. Bei einem Weiterkommen würde Mourinho bei seinem achten Club zum 23. Mal in Folge mindestens das Achtelfinale eines der drei europäischen Clubbewerbe erreichen. Die Treffer am Bosporus erzielten Dusan Tadic (11.), Edin Dzeko (42.) und Youssef En-Nesyri (57.). Mit dem gebürtigen Wiener Mert Müldür wirkte in der zweiten Hälfte auch ein Ex-Rapidler aufseiten der Sieger mit.

Genauso wie bei PAOK, bei den Griechen wurde Kapitän Stefan Schwab bei der 1:2-Heimniederlage gegen FCSB aus Bukarest in der 69. Minute ausgewechselt. Die Mannschaft aus Saloniki gab eine Pausenführung aus der Hand und kassierte in Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte für Taison kurz vor dem Pausenpfiff noch zwei Gegentore. AZ Alkmaar setzte sich unterdessen gegen Galatasaray Istanbul klar mit 4:1 (2:1) durch. Twente Enschede feierte gegen FK Bodö/Glimt dank eines Elfmetertores in der 95. Minute, den ÖFB-Schiedsrichter Sebastian Gishamer korrekterweise ausgesprochen hatte, einen 2:1-Heimsieg.