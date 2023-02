Montpellier: Sinner im Finale

Montpellier – Es ist ein weiterer Erfolg in der noch jungen Karriere des Südtiroler Tennisprofis Jannik Sinner: Der Sextner schlug am Samstag im Halbfinale im ATP-Turnier in Montpellier den Franzosen Arthur Fils.

Nach nur zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2 ging Sinner als Sieger vom Platz.

Nun steht der Südtiroler im ersten Finale der Saison. Dort trifft er dann entweder auf Holger Rune aus Norwegen oder den US-Amerikaner Maxime Cressy.