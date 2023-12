Morant führt Grizzlies zum Sieg nach 25 Spielen Sperre

Ja Morant hat sich nach 25 Spielen Sperre mit 34 Punkten und dem entscheidenden Korb bei auslaufender Uhr zurückgemeldet. Beim 115:113 der Memphis Grizzlies gegen die New Orleans Pelicans in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA traf Morant mit einem Wurf aus kurzer Distanz und machte gleich zwei Comebacks perfekt. Sein eigenes und das der Mannschaft nach zwischenzeitlich 24 Punkten Rückstand. Für die Pelicans war es die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie.

Die Grizzlies hatten hingegen ohne ihren besten Spieler zuvor 19 von 25 Spielen verloren. Morant war gesperrt worden, weil er unter anderem in einem Live-Video auf Instagram mit einer Pistole herumgefuchtelt hatte. “Ich habe gearbeitet. Ich habe acht Monate kein Spiel gespielt. Ich hatte viel Zeit, über mich zu lernen. Viele harte Tage, durch die ich es geschafft habe. Aber Basketball ist mein Leben, was ich liebe, eine Therapie für mich. Ich bin einfach froh, zurück zu sein”, sagte Morant. Nach mindestens 25 Spielen Pause hatte nie ein Spieler mehr Punkte als er beim Comeback.

Im Parallel-Spiel verbuchte Damian Lillard 40 Zähler beim 132:119 der Milwaukee Bucks gegen die San Antonio Spurs und durchbrach damit eine NBA-Schallmauer. Als erst 51. Spieler der Geschichte kommt er nun auf mehr als 20.000 Punkte in der besten Basketball-Liga der Welt. “Ich will nicht so tun, als ob das keine große Sache ist”, sagte er. “Das ist eine großartige Leistung und ein Bereich, in dem nicht viele sind.” Die Spurs verzichteten auf den angeschlagenen Victor Wembanyama. Giannis Antetokounmpo kam für die Bucks auf ein Triple Double aus 11 Punkten, 14 Rebounds und 16 Vorlagen.