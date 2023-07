Morgen Stabhochsprung-Meeting in Schlanders

Schlanders – Am morgigen Freitag, 21. Juli findet im Vinschgau das 20. internationale Stabhochsprung-Meeting statt. Dabei geben sich die Elite-Stabhochspringer in Schlanders ein Stelldichein.

Auch heuer findet das Event traditionell auf dem Kulturhausplatz statt. Wie jedes Jahr ist es dem LAC Vinschgau und ASC Schlanders gelungen, hochkarätige Stabhochspringer in den Vinschger Hauptort zu rufen.

Angeführt wird das Hauptfeld vom türkischen Stabhochsprung-Ass Ersu Sasma, der erst vergangenen Sonntag 5.90 m überquerte. Gespannt sein kann man auch auf den griechischen Topstar Emmanouil Karalis (PB von 5.86 m) sowie auf den Holländer Menno Vloon, der eine Bestmarke von 5.96 m aufweisen kann.

Mit dabei ist auch der Sieger des Jahres 2018, Piotr Lisek aus Polen. Der heute 30-Jährige sprang damals mit einer Höhe von 5.81 m auf Platz 1, seine Bestmarke liegt bei 6.02 m. Diese Höhe erreichte er vor drei Jahren in Monaco. Zudem werden der Deutsche Dennis Schober sowie die „Azzurri“ Matteo Madrassi und Mattia Beda und der Bozner Nicolò Fusaro in Schlanders an den Start gehen. Im Damenfeld freut man sich hingegen auf den Auftritt von Nathalie Kofler aus Lana. Im Vorjahr verpasste sie das Meeting im Vinschgau, heuer will sie voll angreifen.

Los geht es um 20.10 Uhr, es werden auch bei dieser Ausgabe sehr viele Zuschauer am Kulturplatz erwartet.