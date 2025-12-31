Moser im Heat-Massenstartbewerb in Toblach Zweiter

Von: apa

Langläufer Benjamin Moser hat am Silvestertag im 5-km-Heat-Massenstartbewerb in Toblach den zweiten Platz belegt und ist in der Gesamtwertung der Tour de Ski damit Vierter. Der Tiroler Sprintspezialist musste sich in dem neuen Format nur um 0,2 Sek. dem US-Amerikaner Gus Schumacher geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Lars Heggen (+0,6), auf Platz 18 landete Tobias Ganner. Der Sieg im Frauenrennen ging an die US-Amerikanerin Jessie Diggins, Teresa Stadlober wurde 17.

Moser war zuvor noch nie unter den Top fünf, es standen sieben Top-10-Plätze zu Buche. “Das ist einfach unglaublich und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dass ich das heute geschafft habe, macht mich wirklich sprachlos”, erklärte Moser, der im schnellsten Heat engagiert war. Er habe gewusst, dass ihm dieses Format liegen könnte. “Aber dass dann alles zusammenpasst und ich auf das Podium laufe, kann ich einfach nicht glauben. Es ist einfach nur unfassbar schön.” In der Gesamtwertung liegt er 59 Sek. hinter dem Führenden Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen, der Tageszwölfter wurde.

Tagessieg bei Frauen an Diggins

Die Heat-Massenstart-Premiere im Skatingstil bei den Frauen gewann die US-Amerikanerin Jessica Diggins vor der Schwedin Emma Ribom, Stadlober landete mit 22,4 Sek. Rückstand auf dem 17. Platz. In der Tour-Wertung rutschte sie um einen Rang auf Position fünf ab, 1:14 Min. hinter Diggins. Am Donnerstag stehen die 20-km-Verfolgungsbewerbe im klassischen Stil auf dem Programm.