Motocross-Saison 2023 beendet

Mantua/Bozen – Vor kurzem ging in Mantua mit dem sechsten Lauf zur Nord-Ost-Meisterschaft und dem dritten Rennen zur Dreivenetien-Meisterschaft die Saison der Motocross-Piloten zu Ende.

Dabei konnten die Südtiroler Athleten zum Abschluss noch einmal voll überzeugen. Elia Fulco holte den Tagessieg in der Junior-85-Klasse, Liam Pichler belegte Rang drei und kürte sich somit zum Dreivenetien-Meister. Norbert Lantschner vom MC Evergreen holte sich neben den Tagessieg auch den Gesamtsieg in der Klasse Open Master. Teamkollege Thomas Arnoldo reichte Rang fünf, um sich den Titel in der Kategorie MX2 Expert zu sichern. Einen weiteren Tagessieg holte sein Bruder Ivan Arnoldo (MX2 Rider).

Außerdem wurde in Cingoli die Italienmeisterschaft der Mini abgeschlossen. Liam Pichler kam auf Platz 7 in der Junior-85-Klasse, Elia Fulco wurde Zehnter. In der Gesamtwertung platzierten sich die beiden Südtiroler auf dem sechsten bzw. elften Rang. Lukas Messner (Senior 85) aus Brixen musste sich mit Platz 33 zufriedengeben.