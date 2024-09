Motocrosser im Dauereinsatz

Mehrere Top-Ergebnisse in Arco

Von: luk

Fermo – In Fermo in den Marken fand der erste Finallauf zur Motocross-Italienmeisterschaft der Mini und 125 Junioren statt.

Bester Südtiroler war Liam Pichler, der in der Klasse 85 Senior Siebter wurde. Elia Fulco musste sich mit Platz 22 begnügen. In der 125-Junioren-Kategorie verpasste der Brixner Alex Gruber das A-Finale der besten 40 Piloten, kam im B-Finale aber auf den vierten Rang.

Beim dritten Lauf zur Veteranen-Italienmeisterschaft, die in Grottazzolina über die Bühne ging, war Norbert Lantschner einziger Südtiroler Starter. Das Aushängeschild vom MC Evergreen schaffte es in der Klasse Master MX2 als Dritter aufs Podium.

Gleichzeitig wurde in Arco der zweite Lauf zur T-Cross und Regionalmeisterschaft ausgetragen. Bester einheimischer Pilot war dabei Matteo Pasqualini vom Branzoller Klub Ferlu Racing, der sich in der MX1-Challenge-Klasse durchsetzen konnte. Alfons Mischi vom TTS wurde in diesem Rennen Dritter. Stark präsentierten sich auch Lukas Messner (85 Senior) und Manuel Santi (MX2 Rider), die jeweils Platz 2 holten. Aufs „Stockerl“ schafften es zudem Elia Fulco (85 Senior) sowie Marco Belleri (Open Superveteran, beide 3.).

Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist Andrea Asinari mit Platz 4 in der MX2-Challenge-Kategorie. Gute Ergebnisse holten Federico Borghetti (5., 125 Senior), Michael Rabensteiner (MX2 Expert), Georg Falser (MX2 Fast) sowie Mario Franzoi (Open Veteran, alle drei 6.) und Maurizio Lubian (8., Open Master).