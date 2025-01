Muslic als Rooney-Nachfolger neuer Plymouth-Coach

Von: apa

Der Österreicher Miron Muslic übernimmt das Traineramt beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle und tritt damit die Nachfolge von Wayne Rooney an. Englands Fußball-Legende hatte den Job am Silvestertag nach etwas mehr als einem halben Jahr verloren. Der 42-jährige Muslic coachte unter anderem die SV Ried, den FAC und zuletzt von 2022 bis Anfang Dezember 2024 den belgischen Club Cercle Brügge. Plymouth liegt derzeit in der Championship auf dem letzten Platz.