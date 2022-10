Nach Südtirol-Derby gewinnt der HCB auch das Tirol-Derby

Foxes besiegen Haie mit 6:5 in der Overtime

Innsbruck/Bozen – Zweites Derby innerhalb von 48 Stunden für den HCB Südtirol Alperia, heute in der TIWAG Arena gegen Innsbruck. Diese Begegnung war, wie bereits üblich, nichts für schwache Nerven, denn die Ereignisse auf dem Eis überschlugen sich ein ums andere Mal. Zuerst dominierten die Gäste das Geschehen, im mittleren Abschnitt drehten die Hausherren das Match zu ihren Gunsten und sich Innsbruck im Schlussabschnitt bis zwei Minuten vor Spielende bereits als Sieger wähnte. Dann erzwang Thomas die Verlängerung für Weißrot, wo dann Culkin in der letzten Minute das Match für sein Team entschied.

Das Spiel. Foxes in derselben Mannschaftsaufstellung wie gegen Pustertal, einzige Änderung gab es zwischen den Pfosten, heute war wieder Andreas Bernard an der Reihe.

Die Weißroten gaben im ersten Drittel meistens den Ton an und lagen nach zwanzig Minuten auch verdient in Führung. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten von Thomas und McClure, die der Innsbrucker Goalie vereitelte, brachen die Weißroten nach acht Minuten den Bann: Blueliner von Culkin, Swette ließ abprallen und Felicetti netzte den Rebound ein. Es war das erste Saisontor der #29. Eine starke Bozener Defensive ermöglichte Innsbruck kaum Möglichkeiten, außer zwei Chancen durch Coulter und Shaw, Bernard ließ sich nicht überraschen. Die Talferstädter langten fünf Minuten vor Drittelende nochmal zu: Mantenuto legte einen Querpass auf den im Slot freistehenden Miceli, der eiskalt verwandelte. Mitten in einer weißroten Drangperiode und entgegen dem Spielverlauf fiel der Innsbrucker Anschlusstreffer: ein Distanzschuss von Jakubitzka wurde von Coulter im Slot abgelenkt fand den Weg durch die Beinschoner von Bernard in den Bozner Kasten.

Torhüterwechsel bei Innsbruck nach 20 Minuten. McCollum ersetzte den angeschlagenen Swette. Wie bereits in den Begegnungen zwischen den beiden Teams üblich, begann im mittleren Abschnitt das obligate Scheibenschiessen. Den Anfang machte Luca Frigo für die Gäste, indem er einen Blueliner von Miglioranzi via Torstange in die Maschen beförderte, die Antwort der Haie ließ nicht lange auf sich warten, denn eine Minute später erzielte Shaw mit einem Wraparound den erneuten Anschlusstreffer. Eine 2+2 Bankstrafe gegen Miglioranzi eröffnete Innsbruck die Chance, weiter aufzuholen und wie: zuerst glich Helewka mit einen Blueliner aus, dann sorgte abermals Shaw mit einem Schuss aus mittlerer Distanz für die Führung. Coach Hanlon nahm richtigerweise ein Timeout und wechselte seinen Goalie: für Bernard übernahm Harvey, der sich bei der nächsten Innsbrucker Überzahl sofort auszeichnete und auch einen Vorstoß von Halewka entschärfte. Kurz vor der zweiten Sirene musste der kanadische Torhüter nochmals gegen den allein aufkreuzenden Pallweber entscheidend mit der Fanghand eingreifen.

Knapp fünf Minuten waren im Schlussabschnitt vergangen, da stellte Miceli mit seinem zweiten Treffer des Abends den Ausgleich her: Schuss von Culkin aus dem hohen Slot, kurze Abwehr von McCollum und Lupfer in die hohe Ecke des Italo-Kanadiers. Abermals ließ die Antwort von Innsbruck nicht lange auf sich warten und wieder war das heute tödliche Powerplay der Hausherren dafür verantwortlich: Coulter netzte mit einem Backhander ein. Die Foxes taten sich nun im Spielaufbau schwer, auch weil die Tiroler die Räume gut abdeckten. So kam den Gästen zwei Minuten vor dem Schlusspfiff ein Powerplay zur Hilfe, Thomas war aus nächster Distanz nach einem Hults Schuss erfolgreich.

In der entscheidenden Verlängerung gingen beide Teams sehr vorsichtig zur Sache, Bozen hatte mehr Scheibenbesitz und setzte in der letzten Minute den entscheidenden Nadelstich: Culkin veredelte eine herrliche Vorlage von Alberga zum Siegestreffer.

Für Frank & Co. gibt es keine Ruhepause, denn bereits am Dienstag, 1. November, geht es in die Linzer Eisarena zum Match gegen den Dauerrivalen (17:30 Uhr)

HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia 5:6 OT (1:2 – 3:1 – 1:2 – 0:1)

Die Tore: 08:30 Leonardo Felicetti (0:1) – 14:46 Angelo Miceli (0:2) – 19:37 Tyler Coulter (1:2) – 23:41 Luca Frigo (1:3) – 24:30 Braeden Shaw (2:3) – 28:01 PP1 Adam Helewka (3:3) – 29:40 PP1 Braeden Shaw (4:3) – 44:52 PP1 Angelo Miceli (4:4) – 46:21 PP1 Tyler Coulter (5:4) – 58:01 PP1 Chjristian Thomas (5:5) – 64:13 Ryan Culkin (5:6)

Schiedsrichter: Nikolic K./Piragic – Seewald/Wimmler

PIM: 8:12

Torschüsse: 38:31

Zuschauer: 2400