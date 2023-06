Nachwuchs überzeugt in Bozen

Bozen – Bei optimalen Bedingungen fand am Samstag in Bozen die vierte Etappe des Ladurner-Grand-Prix statt.

In Haslach glänzten besonders die Sprint-Talente, da der Wind in die richtige Richtung wehte. Gleich sieben U16-Mädchen blieben über 80 m unter elf Sekunden, alle stellten dabei persönliche Bestzeiten auf. Den Sieg schnappte sich die Pustererin Greta Amhof in 10.35 Sekunden, vor Lene Goller (10.55) und Sarah Peroni (10.60).

Auch die Burschen wussten zu überzeugen. Frederic Schöpf aus Lana steigerte seine Bestmarke von 9.69 auf 9.44 Sekunden. Auch Jacopo Senatore (9.72), Andrea Bassani (9.87) und Samuele Scavazza (9.98) blieben unter der 10-Sekunden-Marke. Schöpf stand auch im Weitsprung und Diskuswurf ganz oben. Bei den Damen glänzte auch noch die Schwester von Schöpf, Kugelstoßerin Stephanie, sowie Nora Dametto (Diskus) und Nicole Castlunger (Hammer).

Nach der Sommerpause steht am 3. September die fünfte und zugleich vorletzte Etappe des Ladurner GP in Bruneck auf dem Programm.

Die Sieger beim vierten Grand Prix Ladurner in Bozen

Mädchen U16

80m: Greta Amhof (SSV Bruneck) 10.35

300m: Lene Goller (SG Eisacktal) 43.83

2000m: Lina Wallisch (Südtirol Team Club) 7:22.88

300m Hürden: Auerlia Feichter (SV Lana) 49.38

Hoch: Hannah Thaler (SSV Bruneck) 1.58

Weit: Katja Mitterhofer (SC Meran) 5.00

Kugel: Stephanie Schöpf (SV Lana) 12.09

Diskus: Nora Dametto (Südtirol Team Club) 31.44

Hammer: Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 39.16

Buben U16

80m: Frederic Schöpf (SV Lana) 9.44

300m: Antonio De Munari (CSS Leonardo da Vinci) 39.76

2000m: Alessandro Rossetto (SAF Bolzano) 6:48.97

300m Hürden: Leo Pedo (Südtirol Team Club) 44.85

Hoch: Manuel Lorenzon (SAB) 1.77

Weit: Frederic Schöpf (SV Lana) 6.37

Kugel: Luca De Biasi (SAB) 12.10

Diskus: Frederic Schöpf (SV Lana) 36.52

Hammer: Stefano Rossi (SAB) 23.22

Mädchen U14

60m: Katharina Agstner (SSV Bruneck) 8.58

600m: Emma Oberhuber (ASV Sterzing) 1:50.39

60m Hürden: Leni Winkler (SSV Bruneck) 10.11

Hoch: Maria Gogl (ASV Sterzing) 1.34

Weit: Nina Hofer (SG Eisacktal) 4.55

Kugel: Angelica Flaim (SAF Bolzano) 9.55

Ball: Ndeye Mbaye (CSS Leonardo da Vinci) 36.39

Gehen 1000m: Amelie Bruson (SAB) 8:00.55

Buben U14

60m: Denis Oberheinricher (SSV Bruneck) 8.12

600m: Moritz Knoll (Ritten Sport Run Team) 1:45.65

60m Hürden: Anton Volgger (ASV Sterzing) 9.99

Hoch: Denis Oberheinricher (SSV Bruneck) 1.46

Weit: Moritz Knoll (Ritten Sport Run Team) 4.77

Kugel: Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 10.99

Ball: Almir Nuhji (SG Eisacktal) 53.70

Gehen 1000m: Almir Nuhji (SG Eisacktal) 10:22.30