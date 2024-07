Nadal verliert Endspiel von Båstad, Zverev jenes von Hamburg

Von: APA/dpa

Kein Happy End für Rafael Nadal in seinem ersten Finale auf der ATP-Tennistour seit mehr als zwei Jahren. Der 38-jährige Spanier verlor am Sonntag das Endspiel des ATP250-Turniers in Båstad gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 3:6,2:6. Nadal verpasste seinen 93. Turniersieg auf der ATP-Tour und ist seit den French Open 2022 ohne Turnier-Erfolg. Borges jubelte dagegen über seinen Premieren-Titel. Alexander Zverev verpasste den Sieg bei seinem Heimturnier in Hamburg.

Dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Nadal diente das Sandplatzturnier in Schweden ebenso als Generalprobe für die am Freitag beginnenden Olympischen Spiele in Paris wie Zverev jenes am Hamburger Rothenbaum. Zverev tritt im olympischen Einzelturnier als Titelverteidiger an – nicht aber als frisch gebackener Turniersieger. Beim Heimevent misslang die angestrebte erfolgreiche Titelverteidigung. Der topgesetzte Deutsche unterlag in einem Marathon-Finale über 3:31 Stunden dem als Nummer fünf gesetzten Franzosen Arthur Fils mit 3:6,6:3,6:7(1).

Matteo Berrettini gewann zum zweiten Mal das Turnier in Gstaad. Der 28-jährige Italiener machte im Finale mit dem französischen Qualifikanten Quentin Halys mit 6:3,6:1 in 59 Minuten kurzen Prozess. Berrettini hatte schon 2018 das Swiss Open gewonnen.