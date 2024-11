Nadia Battocletti ist der große Star des 50. BOclassic Südtirol

Von: luk

Bozen – In diesem Jahr feiert einer der weltweit renommiertesten Silvesterläufe ein großes Jubiläum. Am Dienstag, 31. Dezember 2024 wird der BOclassic Südtirol zum 50. Mal auf dem Rundkurs im Bozner Stadtzentrum mit Start und Ziel am Waltherplatz ausgetragen. Das Event, das auch heuer die gesamte Lauf-Familie ansprechen wird, wurde am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt.

In exakt 50 Tagen ist es wieder soweit. Dann werden die Stars der internationalen Leichtathletik-Szene in Bozen Jagd auf den Tagessieg machen – zum 50. Mal in der langen Geschichte des BOclassic Südtirol, der erstmals zu Silvester 1975 ausgetragen wurde. Allen voran Nadia Battocletti: Die Titelverteidigerin aus dem Trentino kommt als Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris über 10.000 Meter und zweifache Europameisterin (5000 und 10.000 m) in die Talferstadt.

Den Medientermin am Montag konnte die Favoritin nicht wahrnehmen, Battocletti grüßte die anwesenden Journalistinnen und Journalisten aber per Videobotschaft. „Ich freue mich ungemein, wieder in Bozen und nur 40 Kilometer von zu Hause am Start zu sein. Das Publikum und die Atmosphäre sind einfach nur phantastisch und man spürt den Enthusiasmus der Fans natürlich auch auf der Strecke“, sagte die 24-jährige Nonstalerin, die im vergangenen Jahr eine 35-jährige Durststrecke beim BOclassic Südtirol ohne italienischen Sieg im Eliterennen der Frauen beendete.

Weitere Stars im Anmarsch

Wer Athletenmanager Gianni Demadonna kennt weiß, dass er in den kommenden Wochen nichts unversucht lassen wird, um weitere Hochkaräter der Leichtathletikszene zum Jubiläum nach Bozen zu locken. Bei der Pressekonferenz hielt er sich noch bedeckt, bestätigte aber, dass mit Marathon-Europameister Yeman Crippa ein weiterer Publikumsliebling der Bozner Fans am Silvestertag an der Startlinie in Bozen stehen wird. Außerdem werde er gemeinsam mit dem Organisationskomitee alles daransetzen, dass Rekordsieger Sergey Lebid aus der Ukraine in die Talferstadt kommt.

Die Frauen werden beim Eliterennen über 5 Kilometer traditionsgemäß die 1,25 km lange Schleife im Bozner Stadtzentrum vier Mal laufen, während die Herren acht Runden zurücklegen. Der Startschuss erfolgt um 15 Uhr für die Männer, während die Damen um 15.40 Uhr auf die Strecke geschickt werden und das abschließende Highlight des Silvesterlaufs bilden. Doch der BOclassic Südtirol ist weit mehr als die Eliterennen – er ist ein Fest im Zeichen des Laufsports für alle. Um 12.50 Uhr beginnt der nicht-wettkampfmäßige Pensplan Centrum Just for Fun, bei dem alle Teilnehmenden bis zu 40 Minuten auf der Strecke unterwegs sein können. Der BOclassic Ladurner Volkslauf für alle Hobbyathletinnen und -athleten über 5 km beginnt um 13.40 Uhr. 50 Minuten später kommen alle Kinder und Jugendlichen zum Zug, die am Raiffeisen Jugendcup mit Distanzen zu 1,25 oder 2,5 km teilnehmen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Organisatorisch läuft knapp eineinhalb Monate vor dem 50. BOclassic Südtirol alles rund, wie OK-Präsidentin Christiane Warasin und Andreas Widmann, Präsident des ausrichtenden Läufer Club Bozen Raiffeisen bestätigten. „Natürlich steigt das Kribbeln auch bei uns. Wir sind an einem sehr guten Punkt und können auf die Unterstützung vieler Menschen bauen – Partner und Sponsoren, die Medien, aber vor allem unsere vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne die es den BOclassic Südtirol nicht geben würde. Wir sind einerseits stolz auf unsere lange Erfolgsgeschichte, hoffen gleichzeitig aber, dass dies nur ein Anfang war“, so Warasin und Widmann, die im Rahmen des Medientermins bekanntgaben, dass sie am Jahresende von World Athletics die Auszeichnung als Heritage Competition überreicht bekommen und somit ab 2025 zu den historischen Rennen zählen wird. Außerdem startet am 20. November ein Trainingsprogramm für Hobbyläuferinnen und -läufer, damit diese gut vorbereitet am Silvesterlauf teilnehmen können. Und die italienische Post wird zu Ehren des 50. Geburtstags einen Sonderstempel herausbringen.

Den hohen Stellenwert, den der BOclassic Südtirol genießt, beweist auch die Tatsache, dass Landeshauptmann-Stellvertreter Marco Galateo, Landesrat Luis Walcher, Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi, dessen Stellvertreter Stephan Koder und der Sport-Assessor der Stadt Bozen Juri Andriollo dem Medientermin im Vorfeld des 50. Jubiläums am Montag beiwohnten. „Der BOclassic Südtirol stellt Bozen auf internationaler Ebene in den Mittelpunkt und übermittelt positive Werte wie den Sport und den gesunden Wettkampf. Das Event ist nicht nur aus sportlicher Sicht relevant, sondern auch für den Tourismus und die Wirtschaft“, sagte Galateo. Walcher, der auch in diesem Jahr als Moderator im Einsatz sein wird, meinte indessen: „Ich habe einen ganz besonderen Bezug zum BOclassic Südtirol. Er ist gleich alt wie ich und für mich wäre der Jahreswechsel ohne Silvesterlauf kein richtiges Silvester. Das Event wird von der einheimischen Bevölkerung geliebt, er ist ein Sport-Fest von den Einheimischen für die Einheimischen und das macht seinen Erfolg aus.“ Auch Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi unterstrich die Wichtigkeit des BOclassic. „Bozen wird dadurch nicht nur sportlich aufgewertet, der Silvesterlauf ist ein regelrechtes Schaufenster für die Stadt. Es ist eine Chance den Sport, die Kultur und den Tourismus voranzubringen“, so der Bürgermeister.

Die Anfänge des Bozner Silvesterlaufs

Gefeiert wurden im Rahmen der Vorstellung auch die „Erfinder“ des BOclassic Südtirol. Günther Andergassen, „Ideengeber“ Josef Mulser, Hans Pircher, Toni Ritsch und Toni Steiner organisierten den Bozner Silvesterlauf erstmals 1975 und seither fand das Event jedes Jahr statt. „Wir wollten das Jahr sportlich ausklingen lassen, aber natürlich auch ins neue Jahr hineinfeiern. Und so ist der BOclassic Südtirol geboren.“

Abschließend luden die Veranstalter alle Interessierten ein, den 50. BOclassic Südtirol live entlang der Strecke in der Altstadt Bozens oder auf dem Waltherplatz zu verfolgen. Wer es am Silvestertag nicht nach Bozen schafft, kann bei den Eliterennen im Fernsehen mitfiebern. RAI Südtirol überträgt live, auch der Livestream von RAI läuft in Echtzeit. Auf dem staatlichen Netz werden die Rennen hingegen zeitversetzt gezeigt.

Programm 50. BOclassic Südtirol – 31.12.2024

9.00-13.00 Uhr Startnummernausgabe im Race Office (Pfarrheim)

12.50 Uhr Pensplan Centrum Just-for-fun (1,25 –5 km = 1-4 Runden)

13.40 Uhr Ladurner Volkslauf (5 km = 4 Runden)

14.30 Uhr Raiffeisen Jugendcup (1,25 bis 2,5 km = 1 oder 2 Runden)

15.00 Uhr BOclassic Elite Herren (10 km = 8 Runden)

15.40 Uhr BOclassic Elite Damen (5 km = 4 Runden)

16.00 Uhr Prämierung Elite