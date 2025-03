Neuer Asiago-Club und Budapest wollen in die ICE-Liga

Asiago Hockey am Boden - Game over in der ICE-Liga

Von: apa

Die außerordentliche Generalversammlung der länderübergreifenden ICE-Eishockeyliga hat sich gegen eine weitere Teilnahme von Asiago Hockey ausgesprochen. Die Gemeinde in der italienischen Provinz Vicenza könnte dennoch weiter in der Liga vertreten sein. Der HC Asiago 1935, ein neuer Club mit anderer Führung, und Ferencvaros Budapest haben sich beworben und bei der Versammlung am Donnerstag in Salzburg präsentiert.

Die Entscheidung betreffend Asiago 1935 und FTC Budapest wird bis zum Ende der laufenden Saison fallen. Demnach ist noch offen, mit wie vielen Mannschaften die Saison 2025/26 gespielt wird: 12, 13 oder 14 stehen zur Debatte.

Asiago Hockey war im Juni 2022 als “Mitglied auf Probe” aufgenommen worden, erfüllte aber diverse Anforderungen nicht und wurde am Donnerstag mit Zweidrittel-Mehrheit aus der Liga verabschiedet.