Neuer Streckenrekord beim Soltnflitzer

Bozen/Jenesien – Am Freitag, den 5. Mai 2023 um 19.30 Uhr fand der 6. Uphill Bozen-Jenesien, organisiert von der Sektion Soltnflitzer des ASV Jenesien Raiffeisen, statt.

Der bisherige Streckenrekord liegt bei den Frauen bei 35:08.53 (Jahr 2016: Renate Rungger) und bei den Männern bei 29:06.33 (Jahr 2022: Philipp Plunger). Gespannt wartete man darauf, ob diese Rekorde eine Athletin/ein Athlet unterbieten wird. Und tatsächlich: Stefano Gardener vom U.S. Cornacci La Sportiva schaffte es heuer den Streckenrekord vom Vorjahr zu unterbieten. Er erreichte das Ziel in Jenesien in 28:25.10.

Bei den Frauen gewann heuer Martina Cumerlato vom Team Asics mit einer Zeit von 35:52.53 und verpasste damit den bisherigen Streckenrekord nur mit geringem Abstand.

Auch heuer konnte jede/jeder Sportbegeisterte, ohne Zeitmessung und ohne ärztliches Attest, am “Just for fun” teilnehmen.

Es waren 106 Teilnehmer beim Lauf mit Zeitmessung und weitere 19 Teilnehmer beim Just for fun mit dabei.

Die Athleten starteten an der Talstation der Seilbahn nach Jenesien in Bozen. Zunächst führte die Strecke über die asphaltierte Straße zum Schloss Rafenstein. Dabei legten die Athleten eine der steilsten Straßenstrecken Europas zurück. Ab dort führt die Strecke über eine betonierte Straße und dann über Wald- und Wiesenwege nach Jenesien. Der letzte Anstieg, über Stiegen unterhalb der Kirche, stellte die Athleten noch einmal hart auf die Probe, bis das Ziel vor der Mittelschule direkt am Dorfplatz in Jenesien erreicht wurde.

Die Strecke beträgt ca. 4 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 785 Metern.

NEU ist heuer, dass es eine Gesamtwertung gibt, vom Uphill Bozen-Jenesien vom 5. Mai 2023 und dem Bahndl-Uphill Mölten, welcher am 20. Mai 2023 stattfinden wird.