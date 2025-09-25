Aktuelle Seite: Home > Sport > Neun Top-18-Spieler für Erste Bank Open genannt
Auch Stefanos Tsitsipas lässt sich das Wiener Turnier nicht entgehen

Neun Top-18-Spieler für Erste Bank Open genannt

Donnerstag, 25. September 2025 | 11:20 Uhr
Auch Stefanos Tsitsipas lässt sich das Wiener Turnier nicht entgehen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/MIKE STOBE
Von: apa

Das Wiener ATP-Tennisturnier Erste Bank Open kann nach dem Nennschluss am Mittwoch mit einem sehr starken Spielerfeld aufwarten. Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Chatschanow sind nach aktueller Weltrangliste fünf Top-Ten-Profis dabei. Dazu kommen mit Andrej Rublew, Tommy Paul, Alexander Bublik und Daniil Medwedew vier weitere Top-18-Spieler. Die letzte Zusage kam von Stefanos Tsitsipas, der Cut-off liegt bei Ranking-Position 37.

Mit einer schlechteren Platzierung kommt man also nicht mehr ins Hauptfeld, außer über die für 18. und 19. Oktober angesetzte Qualifikation oder per Wildcard. Eine solche haben Österreichs Top-Spieler Filip Misolic und Sebastian Ofner erhalten. Turnierdirektor Herwig Straka freut sich auch über das Engagement von Grigor Dimitrow und Frances Tiafoe und erwartet “nicht nur einen spannenden Turnierverlauf, sondern auch höchste sportliche Qualität”. Tsitsipas hat trotz einer für ihn schwächeren Saison wie jährlich seit 2018 auch heuer schon als Turniersieger (Dubai) angeschrieben.

