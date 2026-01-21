Aktuelle Seite: Home > Sport > Niederlagen für KAC und Salzburg in ICE Hockey League
Tabellenführer KAC verlor in Bruneck bei den Wölfen

Niederlagen für KAC und Salzburg in ICE Hockey League

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 22:08 Uhr
Tabellenführer KAC verlor in Bruneck bei den Wölfen
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Die vorgezogenen Partien der 46. und 47. Runde in der ICE Hockey League haben Niederlagen der Spitzenclubs aus Klagenfurt und Salzburg gezeitigt. Tabellenführer KAC verlor am Mittwoch bei den Pustertaler Wölfen 2:3, der Dritte Red Bull Salzburg kam in Budapest beim Zehnten Ferencvaros mit 2:4 unter die Kufen. Die Ungarn verbesserten sich damit auf Rang acht. Schlusslicht Innsbruck kassierte indes eine 4:5-Heimpleite gegen den HCB Südtirol nach Verlängerung.

In Bruneck lief der KAC, der sich am vergangenen Sonntag als erstes Team das Play-off-Ticket gesichert hatte, ständig Rückständen hinterher. Mathias From nutzte im Mitteldrittel ein Überzahlspiel zum 1:1, Matt Fraser schaffte im Schlussabschnitt das 2:2. Auf das dritte Tor der Wölfe durch den US-Amerikaner Henry Bowlby drei Minuten vor Schluss hatten die Klagenfurter aber keine Antwort mehr parat und gingen nach zuletzt fünf Siegen wieder als Verlierer vom Eis. Für die fünftplatzierten Pustertaler war es hingegen der vierte Erfolg in Serie.

In Budapest gingen die Salzburger zunächst durch Peter Schneider standesgemäß in Führung. Ferencvaros, das nur zwei der davor letzten elf ICE-Spiele gewinnen konnte, drehte jedoch die Partie mit drei Treffern in Serie. Der Anschlusstreffer von Lucas Thaler im Schlussdrittel war zu wenig, quasi mit der Schlusssirene stellten die Ungarn den wichtigen Sieg im Kampf um das Pre-Play-off sicher.

Wilkins-Viererpack für Innsbruck zu wenig

Vier Tore des Kanadiers Matt Wilkins waren unterdessen für Innsbruck im “Tiroler” Derby zu wenig, um gegen Bozen einen Erfolg einzufahren. Dessen Landsmann Brad McClure sicherte den auf Rang vier stehenden Südtirolern in der Verlängerung mit seinem zweiten Matchtreffer den Sieg. Der HCB liegt damit nur mehr einen Zähler hinter Salzburg und hat ein Spiel weniger ausgetragen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
97
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
42
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Kommentare
29
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
26
Klare Abfuhr für Trump
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 