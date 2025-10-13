Niederlagen für ÖTTV-Auswahlen zum Team-EM-Auftakt

Von: apa

Österreichs Tischtennis-Teams haben am Montag bei der Team-EM in Zadar Niederlagen kassiert. Die Frauen-Auswahl unterlag Schweden 2:3, die Männer mussten sich Gastgeber Kroatien mit 1:3 geschlagen geben. Die Hoffnungen auf den Achtelfinaleinzug und die damit verbundenen Startplätze für die WM 2026 bestehen aber weiter. Dafür sind am Dienstag Siege gegen Griechenland (13.00) bei den Frauen bzw. Moldau (19.00) bei den Männern vonnöten.

Europameisterin Sofia Polcanova siegte zweimal. Sie eröffnete mit einem 3:0 gegen Christina Källberg und glich mit einem 3:1 gegen ihre Ex-Linz-Froschberg-Kollegin Linda Bergström zum 2:2 aus. Nina Skerbinz und Liu Yuan gelang gegen die Schwedinnen jedoch kein Satzgewinn. Liu unterlag Filippa Bergand 0:3, Skerbinz als Gewinnerin der Europäischen Olympischen Jugendspiele Bergström 0:3 sowie Källberg 0:3. Schweden hatte Griechenland 3:0 besiegt und steht im Achtelfinale.

Bei den Männern gewann Robert Gardos zwar das Auftaktspiel gegen Andrej Gacina 3:1, Maciej Kolodziejczyk und Andreas Levenko unterlagen danach aber jeweils 2:3. Gardos musste gegen Tomislav Pucar die vorzeitige Niederlage abwenden, kassierte mit einem 1:3 aber ebenfalls eine Niederlage. Moldau war den Kroatien zum Auftakt mit 2:3 unterlegen.