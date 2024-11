Niederlande sind erster Davis-Cup-Finalist

Von: apa

Der erste Finalist beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga heißt Niederlande. Die Oranjes besiegten am Freitagabend im ersten Halbfinale Deutschland mit 2:0. Zunächst rang Botic van de Zandschulp, der vor einigen Tagen Rafael Nadal in dessen letztem Match besiegt hatte, Daniel Altmaier mit 6:4,6:7(12),6:3 nach dem zehnten Matchball nieder. Danach ließ sich Tallon Griekspoor von einem 6:7(4) im ersten Satz gegen Jan-Lennard Struff nicht beirren und gewann noch 7:5,6:4.

Im Finale am Sonntag (16.00 Uhr) geht es nun gegen den Sieger des zweiten Halbfinales am Samstag (13.00) zwischen Italien und Australien. Die Holländer stehen damit erstmals überhaupt im Endspiel dieses Traditionsbewerbs, an dem sie seit 104 Jahren teilnehmen.