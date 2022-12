Nikolaus-Cross-Lauf in Bozen lässt Saison ausklingen

Bozen – Der Nikolaus-Cross-Lauf des Läuferclub Bozen zählt zu den ältesten Rennen im Südtiroler Wettkampfkalender. Das Jugendrennen auf den Bozner Talferwiesen erfreute sich trotz Dauerregen großen Interesses. In der Landeshauptstadt waren genau 100 Läuferinnen und Läufer am Start.

Besonders die U16- und U18-Bewerbe waren hochkarätig besetzt. Der SC Meran schickte einmal mehr eine starke Damentruppe ins Rennen. In der Altersklasse U18 setzte sich Berglauf-Spezialistin Anna Hofer aus Rabland auf der 2,9 km langen Strecke vor Vanessa Russo (Merano Atletica) und Teamkollegin Lisa Leuprecht aus Lana durch. Im U16-Rennen stand hingegen Julia Gamper, ebenfalls vom SCM, ganz oben. Das Podest komplettierten Syliva Bachmann vom Südtirol Team Club und Kathrin Hauser (SC Meran). Emma Biada aus Rotaliana gewann den U14-Lauf über 1.600 m, bei den U12 siegte die für den LC Bozen startende Lea Fabbro.

Bei den Buben wanderten hingegen zwei Titel ins Eisacktal: In der U18-Kategorie kamen David Zingerle (SG Eisacktal) und Max De Carli von der SAF Bolzano nach 3,2 km zeitgleich in 10.37 Minuten ins Ziel. Bronze ging an den Meraner David Agethle in 10.44 Minuten. Bei den Jüngsten konnte sich Zingerles Teamkollege David Rival De Rouville behaupten. Leo Pedo vom Südtirol Team Club siegte in der U14-Klasse über 1.600 m, vor Luis Gamper vom SV Lana und Lokalmatador Marc Schenk (LC Bozen). Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) setzte sich bei den U16 vor dem Meraner Giuseppe Tassielli durch. Dritter wurde Samuele Miorelli, der ebenfalls für den Trentiner Verein startet.

Ergebnisse Nikolaus-Cross Bozen:

Buben

U18 – 3200 m

1. David Zingerle (SG Eisacktal) 10.37 Minuten

1. Max De Carli (SAF Bolzano) 10.37

3. David Agethle (SC Meran) 10.44

U16 – 2400 m

1. Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) 7.15

2. Giuseppe Tassielli (Merano Atletica Running) 7.58

3. Samuele Miorelli (Atletica Rotaliana) 7.59

U14 – 1600 m

1. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 5.40

2. Luis Gamper (SV Lana) 5.41

3. Marc Schenk (LC Bozen) 6.10

U12 – 1000 m

1. David Rival De Rouville (SG Eisacktal) 3.45

2. Viktor Kier (SSV Brixen) 3.57

3. Lukas Hinteregger (SG Eisacktal) 4.00

Mädchen

U18 – 2900 m

1. Anna Hofer (SC Meran) 11.11 Minuten

2. Vanessa Russo (Merano Atletica Running) 11.28

3. Lisa Leuprecht (SC Meran) 11.29

U16 – 2100 m

1. Julia Gamper (SC Meran) 8.28

2. Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 8.47

3. Kathrin Hauser (SC Meran) 8.57

U14 – 1600 m

1. Emma Biada (Atletica Rotaliana) 5.52

2. Sinah Bachmann (Südtirol Team Club) 5.53

3. Lina Wallisch (Südtirol Team Club) 5.57

U12 – 1000 m

1. Lea Fabbro (LC Bozen) 4.08

2. Rosa Gamper (SV Lana) 4.12

3. Chiara Zambelli (LC Bozen) 4.17