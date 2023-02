“No comment”: Innerhofer reist vor WM-Abfahrt ab

Das Abschlusstraining für die WM-Abfahrt der Männer in Courchevel hat mit einer Bestzeit geendet, die der Konkurrenz Rätsel aufgibt. Marco Schwarz fuhr am Samstag mit Startnummer 31 allen um die Ohren und setzte sich mit 0,66 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Brodie Seger an die Spitze. Viele der Topstars in der Abfahrt wie Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kriechmayr oder Marco Odermatt bremsten bei gewissen Passagen bewusst ab.

Auch der Südtiroler Christof Innerhofer war im Training am Mittwoch und am Freitag ganz Vorne. Dennoch wird er nicht bei der WM dabei sein, wie die Teamführung beschlossen hat. Der 38-jährige Südtiroler hatte in der italienischen Mannschaft das Nachsehen, neben Dominik Paris wurden Mattia Casse, Matteo Marsaglia und der Kitzbühel-Zweite Florian Schieder nominiert.

Diese Entscheidung stand bereits länger fest, am heutigen Samstag war Innerhofer dann nicht mehr am Start.

Er hat bereits die Heimreise angetreten. “No comment”, hatte Innerhofer am Freitag nach seiner Trainingsbestzeit zur allgemeinen Situation gemeint.