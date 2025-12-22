Noel führt im Alta-Badia-Slalom – Gstrein Vierter

Von: apa

Der Franzose Clement Noel liegt nach dem ersten Durchgang des alpinen Weltcup-Slaloms in Alta Badia neun Hundertstel vor dem Norweger Atle Lie McGrath und 26 Hundertstel vor dem Schweizer Loic Meillard in Führung. Dahinter folgt mit Fabio Gstrein als Viertem (+0,36 Sekunden) der beste Österreicher, zweitbester ÖSV-Läufer ist Michael Matt als Elfter (0,91). Marco Schwarz, Sieger des Sonntag-Riesentorlaufs, landete mit 1,23 Sekunden Rückstand außerhalb der Top 15.

Manuel Feller klassierte sich außerhalb der Top 20 (1,53), Dominik Raschner verpasste den zweiten Lauf (1,84), Johannes Strolz fädelte ein. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.