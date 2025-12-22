Aktuelle Seite: Home > Sport > Noel führt im Alta-Badia-Slalom – Gstrein Vierter
Franzose Noel im 1. Slalom-Durchgang in Alta Badia der Schnellste

Noel führt im Alta-Badia-Slalom – Gstrein Vierter

Montag, 22. Dezember 2025 | 11:10 Uhr
Franzose Noel im 1. Slalom-Durchgang in Alta Badia der Schnellste
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Schriftgröße

Von: apa

Der Franzose Clement Noel liegt nach dem ersten Durchgang des alpinen Weltcup-Slaloms in Alta Badia neun Hundertstel vor dem Norweger Atle Lie McGrath und 26 Hundertstel vor dem Schweizer Loic Meillard in Führung. Dahinter folgt mit Fabio Gstrein als Viertem (+0,36 Sekunden) der beste Österreicher, zweitbester ÖSV-Läufer ist Michael Matt als Elfter (0,91). Marco Schwarz, Sieger des Sonntag-Riesentorlaufs, landete mit 1,23 Sekunden Rückstand außerhalb der Top 15.

Manuel Feller klassierte sich außerhalb der Top 20 (1,53), Dominik Raschner verpasste den zweiten Lauf (1,84), Johannes Strolz fädelte ein. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
67
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
32
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Kommentare
28
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
16
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 