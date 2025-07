Norris mit Trainingsbestzeit in Silverstone – Ferrari stark

Von: apa

Spielberg-Sieger Lando Norris hat am Freitag die Trainingsbestzeit vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone aufgestellt. Der britische McLaren-Pilot war im zweiten Freien Training klar schneller als das wiedererstarkte Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,222 Sek.) und Lewis Hamilton (+0,301). Der Formel-1-Rekordweltmeister hatte zuvor in der ersten Einheit die schnellste Runde gedreht. Titelverteidiger Max Verstappen wurde im Red Bull Fünfter (+0,498).

WM-Leader Oscar Piastri fuhr im McLaren auf den vierten Platz (+0,470). Lokalmatador Norris, Zweiter im ersten Training, bestätigte damit seine Favoritenrolle für den Grand Prix am Sonntag (16.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Am Wochenende steigt die Regenwahrscheinlichkeit in Silverstone, die Temperaturen pendeln sich bei etwa 20 Grad Celsius ein.

Lindblad feierte Debüt im Red Bull

In der ersten Session war der 17-jährige Brite Arvid Lindblad im zweiten Red-Bull-Boliden von Yuki Tsunoda gesessen und fuhr auf Rang 14. Der Teenager mit schwedisch-indischen Wurzeln ist damit nun der erst zweite Fahrer in der Geschichte unter 18 Jahren, der an einem Formel-1-Wochenende teilgenommen hat. Der andere ist Vierfach-Weltmeister Verstappen, der 2015 als 17-Jähriger bereits sein Renndebüt gab. “Ich möchte mich nur bei allen für die Gelegenheit bedanken. Es war unglaublich”, meinte Lindblad. Der Brite war mit einer Ausnahmegenehmigung durch die FIA unterwegs, die nach der Ankunft von Verstappen in der Formel 1 18 Jahre als Untergrenze festgelegt hatte.

Hamilton hat in Silverstone einen Rekord von neun Siegen aufgestellt, unter anderem hat er im Vorjahr gewonnen. Er schloss damit eine Lücke von 56 Rennen oder 945 Tagen zwischen zwei Siegen. Doch in dieser Saison ist er seit 13 Rennen ohne Podestplatz und hat damit die längste Durststrecke in seiner gesamten Formel-1-Karriere. Bis jetzt ist Hamilton immer mit britischen Teams in Silverstone gefahren, zuerst mit McLaren und dann mit Mercedes. “Hier erstmals in einem Ferrari zu fahren, wird ein einmaliges Erlebnis werden”, hatte der Brite vor dem Training bekundet.