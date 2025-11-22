Aktuelle Seite: Home > Sport > Norris-Pole im Regen-Qualifying in Las Vegas vor Verstappen
Norris-Pole im Regen-Qualifying in Las Vegas vor Verstappen

Samstag, 22. November 2025 | 06:29 Uhr
Von: APA/dpa

In einem turbulenten Regen-Qualifying für den Großen Preis von Las Vegas hat sich WM-Spitzenreiter Lando Norris vor Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Pole Position gesichert. Der McLaren-Pilot holte sich am Freitag (Ortszeit) den ersten Startplatz mit einem Vorsprung von 0,323 Sek. auf den Red-Bull-Star. Dritter wurde überraschend Williams-Pilot Carlos Sainz. Das Rennen am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/ServusTV, Sky) wird wohl bei trockenen Bedingungen stattfinden.

Norris, der im Abschlusstraining nur den letzten Platz belegt hatte, sicherte sich in einem Herzschlagfinale seine dritte Pole hintereinander und die siebente in dieser Saison. “Es war stressig. Ich habe nicht gewusst, ob jemand nach mir noch eine Runde fahren konnte. Es war so rutschig, aber es hat gereicht”, sagte der Brite, der Verstappen kurz vor Ende noch abgefangen hatte. Auf den Grand Prix in der Wüste Nevadas blickte er zuversichtlich. “Es wird interessant. Unsere Pace ist gut”, ergänzte Norris zufrieden.

Verstappen hatte keinen Spaß

Regen-Spezialist Verstappen genoss die Fahrt auf dem Strip in der Glücksspielmetropole bei kalten Temperaturen gar nicht. “Es war wirklich rutschig auf der Strecke. Es hat echt keinen Spaß gemacht. Ich fahre gerne im Nassen, aber hier war es wie auf Eis”, sagte der Niederländer. WM-Verfolger Oscar Piastri musste sich im zweiten McLaren hinter Mercedes-Pilot George Russell mit dem fünften Startplatz begnügen.

Das größte Pech in der Regenlotterie bei immer schneller werdender Strecke hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Ferrari-Fahrer wird am Sonntag vom 20. und letzten Platz ins Rennen gehen. Der Brite konnte einen schnellen Versuch kurz vor Ende des ersten Abschnitts wegen eines Unfalls von Williams-Pilot Alexander Albon nicht beenden. Ebenfalls in “Q1” hängen blieben Yuki Tsunoda (19.) im zweiten Red Bull und Mercedes-Rookie Kimi Antonelli (17.).

Norris hat alles in der eigenen Hand

In der WM-Wertung führt Norris drei Rennwochenenden vor Saisonende 24 Punkte vor Piastri. Verstappen hat einen Rückstand von 49 Zählern auf den WM-Leader und muss deshalb auf Schützenhilfe hoffen, um noch seinen fünften Titel in Serie feiern zu können. Sollte Norris am Strip neun Punkte mehr holen als der Niederländer, wäre der Vierfach-Champion entthront. Insgesamt 83 Punkte gibt es in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Finale in Abu Dhabi maximal noch zu ergattern.

