Norweger Amundsen, der “Dolomiten-Zug”

Toblach – Ein klarer, sonniger Himmel über Toblach und ein wahres Starensemble auf der Erde: die Weltelite des Skilanglaufs kämpfte heute in einem spektakulären 20-km-Intervallstart im freien Stil unter strahlender Wintersonne.

Im Hochpustertal, das sich von seiner schönsten Winterseite präsentiert, setzten sich zwei Norweger an die Spitze: Harald Østberg Amundsen und Astrid Øyre Slind.

Auf dem neuen „Drei-Zinnen“-Kurs – ein Rundkurs mit 10 km leichtem Anstieg und ebenso vielen Kilometern sanfter Abfahrt, inspiriert von der 3 Zinnen Ski-Marathon – verwandelte sich Amundsen in einen „Dolomiten-Zug“. Der Norweger, dessen Name an den berühmten Polarforscher Roald Amundsen erinnert, bewältigte die 20 km in 44:05,3 Minuten. Damit ließ er seinen Landsmann Simen Hegstad Krüger (+21,2 Sekunden) sowie den Briten Andrew Musgrave (+28,4 Sekunden), der mit dem norwegischen Team trainiert, hinter sich.

Der beste Italiener war Elia Barp, der mit einem Rückstand von 1:37 Minuten den 23. Platz erreichte. Federico Pellegrino landete auf Rang 51 (+2:37). Die weiteren Platzierungen der Italiener: Lorenzo Romano (38.), Giovanni Ticcò (40.), Paolo Ventura (43.), Martino Carollo (44.), Simone Daprà (45.), Martin Coradazzi (57.), Davide Graz (63.), Michael Hellweger (66.) und Giacomo Gabrielli (80.).

Johannes Høsflot Klæbo, der heute Fünfter wurde (+46,4), behält sowohl das Goldtrikot des Gesamtführenden als auch das silberne Sprinttrikot. Amundsen hingegen verkürzte seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf 16 Sekunden und baute seine Führung in der Bergwertung auf 39 Punkte aus.

Bei den Damen startete das Rennen um 14:45 Uhr. Die besten Athletinnen kämpften sich eine nach der anderen zur Vista Drei Zinnen, vorbei am Toblacher See und dem Soldatenfriedhof. Astrid Øyre Slind nutzte ihre körperliche Stärke und ihre Streckenkenntnis – sie hatte 2022 bei der 3 Zinnen Ski-Marathon den dritten Platz belegt – und triumphierte vor der starken Therese Johaug. „Ich bin wirklich zufrieden, das war ein großartiges Rennen. Die Strecke hat mir viel Spaß gemacht – abwechslungsreich und spektakulär“, kommentierte die strahlende Siegerin. Jessie Diggins (USA) wurde Sechste und verteidigte ihre Gesamtführung.

Aus italienischer Sicht überzeugte Caterina Ganz mit einem hervorragenden 22. Platz. „Ich bin zufrieden. Auf der Hälfte der Strecke hat mich Sanness (NOR) eingeholt, und mit regelmäßigen Führungswechseln haben wir ein gutes Ergebnis erzielt“, erklärte Ganz im Ziel. Auch Anna Comarella (26.) sowie die Sprinterinnen Federica Cassol (32.) und Nicole Monsorno (47.) zeigten solide Leistungen.

Vor dem Rennen hatten einige leichte Bedenken, dass die neue Strecke kritisiert werden könnte. Doch sowohl Athleten als auch Techniker lobten die „Drei-Zinnen“-Strecke unisono. „Das ist vielleicht die schönste Strecke, auf der ich je gelaufen bin“, schwärmte der Tagessieger Amundsen. Toblach scheint genau das zu bieten, wonach der Skilanglauf schon lange sucht.

Während Amundsen und Slind heute mit einem Glas prickelnden Præclarus auf ihre Siege anstoßen, feiert das Organisationskomitee Sport OK unter der Leitung von Gerti Taschler den Erfolg der dritten Tour-Etappe in Toblach.

Morgen begrüßt der Tour de Ski das Jahr 2025 mit einem Verfolgungsrennen über 15 km in der klassischen Technik. Start der Herren um 10:30 Uhr, der Damen um 12:30 Uhr – live auf Rai Sport und Eurosport.

20 km Interval FT- Men

1 Amundsen Harald Oestberg NOR 44:05.3; 2 Krueger Simen Hegstad NOR +21.2; 3 Musgrave Andrew GBR +28.4; 4 Ree Andreas Fjorden NOR +37.4; 5 Klaebo Johannes Hoesflot NOR +46.4; 6 Jenssen Jan Thomas NOR +48.3; 7 Lapalus Hugo FRA +50.5; 8 Desloges Mathis FRA +53.4; 9 Ogden Ben USA +59.4; 10 Vermeulen Mika AUT +59.6

23 Barp Elia +1:37.0; 38 Romano Lorenzo +2:11.5; 40 Ticco Giovanni +2:16.0; 43 Ventura Paolo +2:19.1; 44 Carollo Martino +2:19.7; 45 Dapra Simone +2:22.0; 51 Pellegrino Federico +2:37.0; 57 Coradazzi Martin +2:45.3; 63 Graz Davide +3:18.2; 66 Hellweger Michael +3:39.8; 80 Gabrielli Giacomo +4:55.3

20 km Interval FT- Women

1 Slind Astrid Oeyre NOR 48:54.9; 2 Johaug Therese NOR +3.3; 3 Niskanen Kerttu FIN +20.3; 4 Carl Victoria GER; +27.8; 4 Stewart-Jones Katherine CAN +27.8; 6 Diggins Jessie USA +36.3; 7 Weng Heidi NOR +44.9; 8 Ilar Moa SWE +57.8; 9 Fosnaes Kristin Austgulen NOR +1:00.1; 10 Laukli Sophia USA +1:01.1

22 Ganz Caterina +1:56.6; 26 Comarella Anna +2:09.0; 32 Cassol Federica +2:31.6; 47 Monsorno Nicole +3:30.0