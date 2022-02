Nur ein Punkt in Tirol: Füchse versinken im Haifischbecken

Innsbruck/Bozen – Nach der 10-tägigen Pause bedingt durch die Covid Infektion mehrerer Spieler ergatterte der HCB Südtirol Alperia nach einem engen Match in der TIWAG Arena von Innsbruck gegen die dortigen Hausherren nur einen Punkt, den zweiten sicherten sich die Hausherren im Penaltyschiessen.

Das Match. Coach Greg Ireland meldete alle Mann an Bord mit Ausnahme der langzeitverletzten Pitschieler und Tauferer, Starting Goalie war Kevin Boyle.

Bereits nach einer Minute wurde McCollum von Catenacci auf die Probe gestellt, auf der Gegenseite schnappte sich Boyle einen Distanzschuss von Feldner. Nach fünf Minuten legte Bourque für Messner im hohen Slot auf, der sofort abzog und den Bozner Goalie durch die Beinschoner erwischte. Nach Chancen für Leavens und Miceli überstanden die Weißroten das erste Powerplay des Spieles zugunsten der Hausherren ohne größere Probleme und kamen nach zwölf Minuten zum Ausgleich: nach längerer Abstinenz packte Insam seinen gefürchteten Hammer von der blauen Linie aus und erzielte den Gleichstand. Nach weiteren drei Minuten lagen die Foxes in Führung: Miceli setzte zu einem Alleingang, ausgehend von der Bande, an, zig in die Mitte und versenkte die Scheibe in der langen Ecke. Kurz vor der ersten Pause hatten zuerst Frank bei einem Rebound auf der einen Seite und Feldner durch einen Onetimer auf der Gegenseite weitere Tormöglichkeiten.

Der mittlere Abschnitt war durch vier Powerplay zugunsten der Hausherren gekennzeichnet, wobei die Foxes drei Mal einen Spieler allein vor McCollum brachten: Bernard aus dem Slot, Frigo bei einem Konter und Frank abermals allein vor dem Innsbrucker Tor brachten die Scheibe nicht im Gehäuse der Hausherren unter. Das Auslassen dieser klaren Tormöglichkeiten rächte sich beim dritten Innsbrucker Powerplay: Bourque legte im Bullykreis für McGauley auf, der Boyle, dem die Sicht verstellt war, in der kurzen Ecke düpierte. Der Bozner Goalie war mehrmals im Brennpunkt und hielt seinen Kasten mit einigen entscheidenden Eingriffen sauber. In der letzten Sekunde hatte Catenacci die neuerliche Bozner Führung auf dem Schläger, verfehlte jedoch die Scheibe im Slot nach herrlichem Zuspiel von Halmo.

Es dauerte gerade eine Minute im Schlussabschnitt, bis Leavens die Hausherren mit einem Schuss aus dem rechten Bullykreis in Führung brachte. Bis zur zehnten Minute tat sich wenig auf dem Eis, dann scheiterten Halmo mit einem Distanzschuss und auf der Gegenseite Huntebrinker an den jeweiligen Torhütern. Die Foxes konnten bei einem Powerplay keine Akzente setzen, kamen jedoch gleich nach Ablauf der Strafzeit zum Ausgleich: Plastino zog von der blauen Linie ab und Catenacci lenkte entscheidend ab. Dann war Vorsicht auf beiden Seiten Trumpf und es ging in die Verlängerung, wo auch kein Treffer fallen wollte. Im anschließenden Penaltyschiessen trafen McGauley und Feldner für Innsbruck, während die Gäste ohne Treffer blieben.

Für Bernard & Co. gibt es keine Verschnaufpause, denn morgen, Mittwoch, mit Spielbeginn um 19:45 Uhr geht es in der Eiswelle gegen Traditionsgegner EC Red Bull Salzburg gleich weiter.

HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia – 4:3 SO (1:2 – 1:0 – 1:1 – 0:0 – 1:0)

Die Tore: 05:32 Joel Messner (1:0) – 12:12 Marco Insam (1:1) – 15.09 Angelo Miceli (1:2) – 35:22 PP1 Tim McGauley (2:2) – 51:00 Daniel Leavens (3:2) – 54:13 Dan Catenacci (3:3) – 65:00 SO Tim McGauley (4:3)

Schiedsrichter: Nikolic K./Nikolic M. – Seewald/Sparer

Zuschauer: 1600