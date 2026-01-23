Aktuelle Seite: Home > Sport > Obmann auf Simonhöhe neuerlich Weltcup-Zweiter im RTL
Obmann vor Olympia gut in Schwung

Obmann auf Simonhöhe neuerlich Weltcup-Zweiter im RTL

Freitag, 23. Januar 2026 | 14:48 Uhr
Obmann vor Olympia gut in Schwung
APA/WOLFGANG JANNACH
Von: apa

Kurz vor den Olympischen Spielen hat sich Alpin-Snowboarder Fabian Obmann beim Heimweltcup auf der Kärntner Simonhöhe in Topform gezeigt. Am Freitag musste sich der 29-Jährige erst im Finale dem Südtiroler Roland Fischnaller beugen und holte fünf Tage nach Platz zwei in Bansko sein nächstes Topresultat in der Olympiadisziplin. Benjamin Karl scheiterte im Viertelfinale an Aaron March und musste als Siebenter dem drittplatzierten Südtiroler auch die Weltcupführung überlassen.

Während Alexander Payer so wie Arvid Auner in der Qualifikation ausschied, schaffte es seine Ehefrau Sabine Payer als beste Österreicherin ins Viertelfinale. Dort war für die zweifache Saisongewinnerin ebenfalls vor Heimkulisse gegen Michelle Dekker aus den Niederlanden Endstation, sie wurde Siebente. Ihre engere Landsfrau Martina Ankele stellte als 13. ihr zweitbestes Karriereresultat ein. Den Sieg holte sich “Alleskönnerin” Ester Ledecka, die ihr Saisondebüt am Solo-Brett gab. Erst in der Vorwoche hatte die Tschechin auf Skiern als Dritte des Super-G von Tarvis überzeugt.

