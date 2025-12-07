Odermatt-Führung im Riesentorlauf von Beaver Creek

Von: apa

Ein Missgeschick hat Skirennläufer Stefan Brennsteiner im Weltcup-Riesentorlauf von Beaver Creek eine bessere Ausgangsposition gekostet. Der Salzburger verlor nach wenigen Toren einen Stock, er hat als Sechster 1,11 Sekunden Rückstand auf den zur Halbzeit führenden Schweizer Marco Odermatt. Ex aequo Zweite waren im Abschlussrennen der Übersee-Tournee der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen und der Norweger Henrik Kristoffersen (je +0,86).

“Ich hatte die Hand nicht da, wo man sie haben sollte. Ich glaube, ich habe den Schaden halbwegs in Grenzen gehalten”, sagte Brennsteiner, der vergangene Woche in Copper Mountain seinen Premierensieg gefeiert hatte. Marco Schwarz lag außerhalb der Top 10 und hatte 1,48 Sek. Rückstand, Weltmeister Raphael Haaser außerhalb der Top 20 bereits 2,11.