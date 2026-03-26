Odermatt und Shiffrin wieder Preisgeld-Könige

Von: APA/sda

Die Ski-Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin haben in der abgelaufenen Weltcup-Saison wenig überraschend das mit Abstand höchste Preisgeld eingestrichen. Der Schweizer Odermatt sicherte sich mit insgesamt 14 Podestplätzen, darunter neun Siege, 741.254 Euro, die US-Amerikanerin Shiffrin 615.167 Euro. Mit Julia Scheib (Rang drei/340.942) und Vincent Kriechmayr (7./247.205) klassierten sich nur zwei Österreicher in den Top zehn der Preisgeld-Rangliste.

Odermatt ist seit 2021 der ununterbrochene Preisgeld-König. Shiffrin, die vergangene Saison lange verletzt ausfiel, “beerbte” die Italienerin Federica Brignone. Im Marken-Weltcup setzte sich Head zum sechsten Mal in Folge – deutlich vor Atomic – durch.