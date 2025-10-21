Aktuelle Seite: Home > Sport > Odermatts Tage als Allrounder haben Ablaufdatum
Marco Odermatt träumt vom Gewinn der Kitzbühel-Abfahrt/Archivbild

Odermatts Tage als Allrounder haben Ablaufdatum

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 10:49 Uhr
Marco Odermatt träumt vom Gewinn der Kitzbühel-Abfahrt/Archivbild
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Schriftgröße

Von: apa

Marco Odermatt versucht in den nächsten Monaten Historisches: Der Schweizer will als erster Skirennläufer drei Jahre in Folge vier Weltcup-Kristallkugeln in einer Saison gewinnen. Gesamt, Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf – das war 2023/24 und 2024/25 die Ausbeute. “Ich glaube, als Allrounder bin ich im Zenit angekommen, da kann ich nicht mehr besser werden”, sagte er vor dem Auftakt an diesem Wochenende in Sölden. Irgendwann dürfte der Schwerpunkt beim Speed liegen.

In dieser Saison ist abgesehen vom Slalom weiterhin jedes Rennen eingeplant. 45 Weltcup-Siege hat Odermatt bisher feiern dürfen, am Sonntag könnte Nummer 46 folgen. “Es geht mir sehr gut, ich war den ganzen Sommer gesund, konnte mein Programm, wie ich es wollte, absolvieren”, betonte er vor Kurzem bei einem Medientermin in Wien. Los geht es in Sölden traditionell mit einem Riesentorlauf. In dieser Disziplin habe er zuletzt aufgrund des größeren Speed-Fokus wohl etwas eingebüßt, meinte Odermatt. “Wenn man in einer Sparte besser werden will, verliert man manchmal in einer anderen. Das ist ein schmaler Grat für einen Allrounder.”

Aussicht auf “ein bisschen Luft”

Aktuell sei dieses Feuer, der Drang, “immer gleich gut zu bleiben, auch im konditionellen Bereich”, nach wie vor da. “Solange das der Fall ist, solange man im Mai merkt, ich habe eigentlich wieder Lust auf das Training, solange muss ich mir keine Gedanken machen.” Doch ewig, weiß Odermatt, werde es nicht so weitergehen. “Wenn einmal irgendetwas dazu kommt, sei es eine Verletzung oder irgendwann einmal eine Familie, wird es sicher sehr schwierig mit dem Allrounder-Programm”, sagte der 28-Jährige, über den in Kürze eine Biografie (“Marco Odermatt – Meine Welt”) erscheinen wird und der einer der Hauptdarsteller in dem ab Donnerstag im Kino zu sehenden Film “Downhill Skiers” ist.

“Wirklich jedes Wochenende im Winter ein Rennen zu fahren, das ist schon sehr, sehr intensiv. Das werde ich nicht mehr zehn Jahre so machen”, gab Odermatt Einblick in seine Zukunftsplanung. “Sobald man sich auf zwei Disziplinen, nur das Speedfahren konzentriert, dann gibt das schon ein bisschen Luft in die Planung, in die Karriere. Da hast du oft ein paar Tage mehr Zeit als ich momentan, den Körper besser zu regenerieren nach einem Wochenende.”

In Abfahrt und Super-G sieht sich der Ski-Star noch nicht an seinem Plafond angelangt. “Im Speed gibt es sicher noch Potenzial für mehr”, sagte Odermatt. “Im vergangenen Winter bin ich in den langen Kurven wie in Gröden, Kvitfjell und Crans-Montana besser geworden.” Ein Hauptziel sei der Gewinn der Kitzbühel-Abfahrt, die ihm bisher in der Auflistung seiner Erfolge noch fehlt. “Das ist einer meiner großen Träume.” Freilich seien aber auch für ihn die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina der große Höhepunkt des Winters. 2022 gewann er in Peking Gold im Riesentorlauf, in den Speed-Disziplinen ist er noch ohne Olympia-Medaille.

Odermatt vertraut weiter auf Carbon-Elemente

Dass der Ski-Weltverband FIS die von Odermatt verwendeten Carbon-Platten an den Schienbeinen aufgrund des erhöhten Verletzungsrisikos per Regel untersagt hat, ist für ihn kein Thema. Er habe mit seinem Schuh-Ausrüster “eine gute Lösung gefunden”, verriet der Schweizer. Konkret ist der Schienbeinschutz nun direkt in den Schuh integriert – das ist unter der neuen Vorschrift erlaubt.

Den Vertrag mit dem Ski-Hersteller Stöckli hat Odermatt vorzeitig bis nach der Saison 2029/30 verlängert. “Stöckli ist wie eine Familie. Ich weiß, dass ich mich jederzeit auf das Material und die Menschen dahinter verlassen kann”, sagte der Nidwalder in einer Aussendung vom Dienstag. Seine Schuhe bezieht Odermatt von der Firma Salomon.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
77
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
52
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Heizen mit Holz… aber richtig!
Kommentare
31
Heizen mit Holz… aber richtig!
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Kommentare
30
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Kommentare
30
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Anzeigen
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 