ÖEHV-Frauen bleiben bei WM in China makellos

Von: apa

Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam hat auch sein zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft der Division 1A gewonnen. Die Truppe von Cheftrainer Alexander Bröms besiegte am Montag in Shenzhen Gastgeber China verdient mit 3:0 (1:0,1:0,1:0). Rot-Weiß-Rot hält somit nach zwei Partien ohne Gegentreffer bei der Maximalausbeute von sechs Punkten. Nächster Gegner ist am Mittwoch der bisher ebenfalls zweimal siegreiche Tabellenführer Slowakei (07.00/live ORF Sport +).

Anna Meixner brachte die ÖEHV-Auswahl im ersten Abschnitt durch eine feine Einzelleistung in Führung (9.). Die erst 16-jährige Wienerin Emma Lintner, die am kanadischen Stanstead College aktiv ist, erhöhte im Mitteldrittel (28.). Annika Fazokas besorgte in Überzahl das 3:0 (48.), während Torfrau Selma Luggin ihr zweites “Shutout” verzeichnete. Bereits gegen Dänemark hatte Österreich mit 3:0 gewonnen. Nach dem Duell mit den Slowakinnen warten am Donnerstag noch die Niederlande sowie am Samstag Frankreich.