ÖEHV-Frauen starten mit 3:0-Sieg gegen Dänemark in WM

Von: apa

Österreichs Eishockey-Frauen sind glänzend in die Weltmeisterschaft der Division 1A in China gestartet. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Sonntag in Shenzhen Dänemark nach starker Leistung mit 3:0 (0:0,1:0,2:0). Annika Fazokas (39.) sowie die beiden PWHL-Legionärinnen Anna Meixner (46.) und Theresa Schafzahl (60./empty net) sorgten mit ihren Treffern für den klaren Erfolg. Für das Team von Teamchef Alexander Bröms geht es am Montag gegen Gastgeber China weiter (14.00/ORF Sport +).

“Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft. Ich hoffe, dass wir aus diesem Spiel mitnehmen, dass wir niemals an uns zweifeln, sondern immer an uns glauben. Das hat man heute auch gesehen”, sagte Torfrau Selma Luggin, die als beste Spielerin ausgezeichnet wurde. Torschützin Schafzahl sprach von einem “super Start in die WM für uns, nicht nur vom Ergebnis her”. Man habe stark gespielt, jede Linie habe am Eis überzeugt. “Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. Das müssen wir mitnehmen. Wir dürfen jetzt aber nicht zu high werden, sondern müssen am Boden bleiben und uns gleich auf das nächste Spiel fokussieren.”

Die weiteren Gegner sind nach China noch die Slowakei (Mittwoch, 7.00), die Niederlande (Donnerstag, 10.30) und Frankreich (Samstag, 10.30). Erklärtes Ziel der Österreicherinnen ist der erstmalige Aufstieg in die A-WM.