ÖFB-Frauen gewinnen bei Schriebl-Debüt 1:0 gegen Schottland

Von: apa

Der Einstand von Alexander Schriebl als Frauen-Fußball-Teamchef ist geglückt. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Freitagabend in der Innviertel Arena in Ried gegen Schottland mit 1:0 (1:0) durch und startete damit erfolgreich in die Gruppe A1 der Nations League. Dank eines Treffers von Lilli Purtscheller (14.) glückte auch die Revanche für das Ausscheiden gegen die Schottinnen im WM-Play-off 2022 in Glasgow. Zudem gab es nach vier Niederlagen im fünften Duell den ersten Sieg.

Mit Purtscheller avancierte genau jene Offensivspielerin vor nur 1.750 Zuschauern zur Matchwinnerin, die in den verlorenen EM-Quali-Play-off-Duellen mit Polen im Herbst noch wichtige Chancen vergeben hatte. Für die 23-jährige Tirolerin war es Treffer Nummer drei im 19. Länderspiel.

Durch den Sieg machten die Österreicherinnen den ersten Schritt in Richtung Verbleib in der höchsten Liga A und tankten auch wichtiges Selbstvertrauen für die Partie am Dienstag (18.15 Uhr) bei Gruppenfavorit Deutschland. Am Sonntag geht es vom Teamcamp in Geinberg mit dem Bus nach Nürnberg.

Überraschungen in Startelf

Schriebl setzte bei seiner Premiere auf eine 4-1-3-2-Formation. Damit begannen als größte Veränderung zu Vorgängerin Irene Fuhrmann mit Purtscheller und Julia Hickelsberger-Füller zwei echte Stürmerinnen. Aus personeller Sicht war in der Abwehr für die größte Überraschung gesorgt. Mit Debütantin Chiara d’Angelo als Rechtsverteidigerin und Claudia Wenger waren da zwei Akteurinnen von Serienmeister St. Pölten dabei. Italien-Legionärin Marina Georgieva und Neo-Manchester-City-Verteidigerin Laura Wienroither saßen nur auf der Bank. Gegenüber dem bitteren 0:1 gegen Polen in Wien gab es drei Änderungen.

Die neu zusammengestellte Truppe hatte in den ersten zehn Minuten große Probleme und Glück, nicht schnell in Rückstand zu geraten. Kirsty Hanson lief auf Manuela Zinsberger zu, verdribbelte sich allerdings, anstatt aus bester Position abzuschließen (8.). All das, nachdem sie kurz zuvor schon einmal gefährlich geworden war. Zudem prüfte Martha Ellen Thomas die ÖFB-Schlussfrau (9.).

Purtscheller im Abschluss eiskalt

Bei den Gastgeberinnen stimmte hingegen die Effizienz. Nach einem geblockten Schuss von Sarah Puntigam landete der Ball von einem schottischen Fuß genau bei Purtscheller, die aus sechs Metern sofort mit links abschloss und traf. Einen Doppelschlag der Essen-Legionärin verhinderte Schottlands Torfrau Lee Alexander mit einer Fußabwehr (16.). Sonst war chancentechnisch auf ÖFB-Seite wenig los. Die Schottinnen waren vor allem nach einer halben Stunde dem Ausgleich extrem nahe. Zuerst klärte Sarah Zadrazil einen Kopfball von Emma Lawton auf der Linie, dann lenkte Zinsberger den Nachschuss von Hanson in extremis über das Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten Puntigam und Co. das Geschehen, die Schottinnen konnten keine echte Torgefahr mehr ausstrahlen. Auf der anderen Seite lag das 2:0 in der Luft, Annabel Schasching, die zuletzt als Außenverteidigerin ausgeholfen hatte, nun aber wieder wie gewohnt im Mittelfeld ran durfte, verzog allerdings (68.). Ab der 79. Minute durfte mit Carina Brunold eine weitere Spielerin debütieren. Und nach Schlusspfiff ordentlich feiern. Die Nummer 18 der Welt hielt den Ranglisten-24. diesmal in Schach.