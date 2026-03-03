Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Frauen starten mit 0:1 gegen Norwegen in WM-Quali
Der ÖFB-Kampf blieb unbelohnt

ÖFB-Frauen starten mit 0:1 gegen Norwegen in WM-Quali

Dienstag, 03. März 2026 | 20:05 Uhr
Der ÖFB-Kampf blieb unbelohnt
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam ist der Auftakt in der WM-Qualifikation missglückt. Die ÖFB-Auswahl kassierte am Dienstag in Maria Enzersdorf gegen Norwegen eine 0:1-Niederlage. Das entscheidende Tor von Lisa Naalsund fiel vor 1.480 Fans erst in der 81. Minute. Damit endete für Kapitänin Sarah Puntigam und Co. eine Serie von vier ungeschlagenen direkten Duellen mit der Nummer zwölf der Welt. Erster Gruppe-A4-Leader ist Deutschland nach einem 5:0 gegen Slowenien.

ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl setzte auf eine defensivere Ausrichtung als zuvor zumeist praktiziert. Puntigam ließ sich immer wieder in die Abwehr zurückfallen und war somit Teil einer Fünferkette. Die hatte in der 3. Minute Glück, dass Ada Hegerberg einen Kopfball übers Tor setzte. In der Folge gab es immer wieder brenzlige Momente im Strafraum der Gastgeberinnen, der Ball konnte aber jeweils noch vor dem Abschluss geklärt werden. ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif musste sich vor der Pause nur einmal auszeichnen, als sich eine Flanke von Julie Blakstad gefährlich aufs Tor senkte (36.).

Für Puntigam und Co. gab es gegen die körperlich deutlich stärkeren Norwegerinnen nur wenig Entlastung, bei der einzigen nennenswerten Chance fiel ein Abschluss von Julia Hickelsberger zu schwach aus (43.). Auf der anderen Seite hatte die Schriebl-Truppe viel Glück, dass Frida Maanum und danach auch Signe Gaupset aus bester Position nicht abschlossen und kurz darauf Caroline Graham Hansen einen Gaupset-Querpass hauchdünn verfehlte (45.).

Schasching schoss zweimal drüber

Die ÖFB-Kickerinnen kamen mit mehr Mut aus der Kabine und konnten die Favoritinnen auch in deren eigener Hälfte ärgern. Eine Freistoßflanke von Verena Hanshaw verfehlte Melanie Brunnthaler knapp, Torfrau Cecilie Fiskerstrand hielt (54.). Annabel Schasching hätte aus zwei Schussmöglichkeiten mehr machen können (64., 66.), beide Male ging der Ball drüber.

Die mangelnde Effizienz rächte sich. Nach Blakstad-Flanke kam Naalsund in der Mitte ungedeckt zum Abschluss und ließ El Sherif keine Chance. Danach drängten die Heimischen noch auf den Ausgleich, der fiel aber nicht mehr. Damit gab es im neunten direkten Duell die fünfte Niederlage. Bereits am Samstag gibt es für die Schriebl-Truppe in Koper gegen Slowenien die nächste Chance auf die ersten Punkte. Die Reise erfolgt am Donnerstag von Wien via Bus.

