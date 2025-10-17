Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Frauen testen im Spanien-Camp gegen Finnland und Ukraine
Duelle mit Finnland und Ukraine für Teamchef Schriebl und seine Truppe

ÖFB-Frauen testen im Spanien-Camp gegen Finnland und Ukraine

Freitag, 17. Oktober 2025 | 12:01 Uhr
Duelle mit Finnland und Ukraine für Teamchef Schriebl und seine Truppe
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen beendet sein Länderspieljahr während eines Spanien-Camps mit zwei freundschaftlichen Partien. In Arcos de la Frontera trifft die ÖFB-Auswahl am 27. November (19.00 Uhr) auf Finnland, die Nummer 22 der Weltrangliste. Drei von bisher fünf Duellen haben die Österreicherinnen gewonnen. Am 1. Dezember (12.00) geht es in Sanlucar de Barrameda gegen die Ukraine, im Ranking 34. Die Ukrainerinnen haben den bisher einzigen Vergleich gewonnen.

“Ich bin froh, dass wir diese beiden Spiele in Spanien bestreiten können, auch weil es die erste Gelegenheit in diesem Jahr für uns ist, im Rahmen von Testspielen Dinge auszuprobieren sowie auch die ein oder andere junge Spielerin mit dabei zu haben. Die Spiele geben uns die Möglichkeit, in unserer Spielidee noch einen Schritt weiterzukommen”, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl am Freitag anlässlich der Bekanntgabe der beiden Gegner.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
72
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
49
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
42
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
36
Bürger sollen die Augen aufsperren
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 