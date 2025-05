ÖFB-Stürmerin Campbell wechselt von Freiburg zu Union Berlin

Von: apa

Eileen Campbell wechselt nach Saisonende zum 1. FC Union Berlin. Für die ÖFB-Teamstürmerin bedeutet das aber nicht den Gang in die 2. Liga, da die Berlinerinnen dort zwei Runden vor Schluss Tabellenführer sind und als Aufsteiger ins Oberhaus feststehen. Bei Freiburg hat die 24-jährige Vorarlbergerin in diesem Jahr nach einer Hüft-Operation noch kein Pflichtspiel in der ersten Mannschaft bestritten, zuletzt hatte sie zumindest im 2. Team in der 2. Liga ihr Comeback gegeben.

“Die Entwicklung der Frauenabteilung bei Union ist sehr beeindruckend. Die Ambitionen und die Wertschätzung, die mir von den Verantwortlichen entgegengebracht wurden, waren für mich ausschlaggebend für meinen Wechsel. Ich freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison hier zu spielen, und ganz besonders auf die Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei”, sagte Campbell. Ziel sei es, mitzuhelfen, den Club in der Bundesliga zu etablieren.

Berlins Frauen-Geschäftsführerin Jennifer Zietz freute sich auf eine “flexibel einsetzbare Offensivspielerin, die bereits auf nationaler und internationaler Ebene nachgewiesen hat, dass sie torgefährlich ist und den gegnerischen Abwehrreihen Probleme bereitet.” Campbell ist seit Jänner 2024 in Freiburg tätig, für die ÖFB-Auswahl hält sie nach 20 Partien bei neun Toren.