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Erstmals bei WM von Beginn an dabei: Marko Arnautovic

ÖFB-Team gegen Algerien mit Arnautovic in Startformation

Sonntag, 28. Juni 2026 | 02:48 Uhr
Erstmals bei WM von Beginn an dabei: Marko Arnautovic
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das entscheidende WM-Gruppenspiel gegen Algerien (Spielbeginn Sonntag 4.00 Uhr MESZ/live ORF 1) mit annähernd derselben Startformation in Angriff wie das Auftaktspiel gegen Jordanien (3:1). Einzig Marko Arnautovic beginnt als Solostürmer anstelle von Sasa Kalajdzic. Für Österreichs Rekordnationalspieler wird es seine erste WM-Partie von Beginn an. Der zuletzt gegen Argentinien (0:2) startende Michael Gregoritsch sitzt auf der Ersatzbank.

Philipp Lienhart und Phillipp Mwene kehren ins Team zurück, Konrad Laimer rückt ins Mittelfeld vor. Laut Angaben eines ÖFB-Sprechers wird diesmal allerdings Romano Schmid im Offensivzentrum auf der Zehner-Position agieren. Laimer, der dort gegen Jordanien begonnen hatte, ist für die rechte Seite vorgesehen.

ÖFB-Startformation gegen Algerien: A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Laimer, Schmid, Sabitzer – Arnautovic

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