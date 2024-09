ÖFB-Team gegen Norwegen ohne Danso

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Montag in Oslo gegen Norwegen definitiv auf Kevin Danso verzichten. Die Ergebnisse der diversen Untersuchungen werden erst am Mittwoch vorliegen, teilte das Management des Verteidigers der APA am Samstag mit. In der Vorwoche war Dansos Transfer von Lens zu AS Roma kurz vor dem Abschluss geplatzt, weil die Italiener beim 25-Jährigen angeblich medizinische Probleme festgestellt hatten.