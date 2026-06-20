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Posch im Samstag-Training mit Spezialmaske im Einsatz

ÖFB-Team im Samstag-Training vollzählig – Posch mit Maske

Samstag, 20. Juni 2026 | 19:22 Uhr
Posch im Samstag-Training mit Spezialmaske im Einsatz
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Samstag-Training in Santa Barbara vollzählig absolviert. Stefan Posch, der zum WM-Auftakt gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten hatte, spulte die Einheit mit einer eigens angefertigten Spezialmaske ab. Das Training begann um 9.30 Uhr Ortszeit – das WM-Spiel am Montag im Dallas Stadium gegen Argentinien wird nach kalifornischer Zeit eine halbe Stunde später (12.00 Uhr Ortszeit) angepfiffen.

Die ÖFB-Auswahl flog noch am Samstag nach Dallas, wo am Sonntag das Abschlusstraining steigt.

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