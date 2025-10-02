Aktuelle Seite: Home > Sport > Ã–FB-Teamchef Ralf Rangnick aus Spital entlassen
Rangnick nicht mehr im Spital und bald wieder auf dem Platz

Ã–FB-Teamchef Ralf Rangnick aus Spital entlassen

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 18:24 Uhr
Rangnick nicht mehr im Spital und bald wieder auf dem Platz
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick ist am Donnerstag wie geplant aus der Unfallklinik Murnau in Bayern entlassen worden. Das bestätigte ein ÖFB-Sprecher der APA. Der Deutsche wird daher auch wie vorgesehen ab Montag den Lehrgang der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationspartien am 9. Oktober in Wien gegen San Marino und am 12. Oktober in Bukarest gegen Rumänien leiten.

Rangnick musste sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen. Bei einem länger geplanten Eingriff Mitte Juni hatte sich der 67-Jährige einen Krankenhauskeim eingefangen. Weil dieser immer größere Probleme machte, befand sich der Nationaltrainer über zwei Wochen lang in Murnau in stationärer Behandlung und musste sich dort auch weiteren Eingriffen unterziehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strompreis Ã¤ndert sich ab 2026: Brief sorgt fÃ¼r Verwirrung
Kommentare
63
Strompreis Ã¤ndert sich ab 2026: Brief sorgt fÃ¼r Verwirrung
Nach Kirk-Attentat: Meloni fÃ¼rchtet um ihr Leben
Kommentare
54
Nach Kirk-Attentat: Meloni fÃ¼rchtet um ihr Leben
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Kommentare
54
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Mehrheit wÃ¼rde RÃ¼cknahme des Verbrenner-Aus begrÃ¼ÃŸen
Kommentare
53
Mehrheit wÃ¼rde RÃ¼cknahme des Verbrenner-Aus begrÃ¼ÃŸen
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Kommentare
50
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Anzeigen
SÃ¼dtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
SÃ¼dtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie fÃ¼r Bau, Abfall und weitere Sektoren
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter â€“ Jetzt vorbereiten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 