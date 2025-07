ÖFB-Teamspieler Wöber wagt Neustart in Bremen

Von: apa

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber spielt ab sofort wieder in Deutschland. Der Verteidiger wurde am Freitag von Werder Bremen als erster Sommer-Neuzugang vorgestellt. Der 27-Jährige wechselt vorerst leihweise vom englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United nach Norddeutschland, Werder verfügt aber über eine Kaufoption. Mit zwei Knieoperationen und wenig Spielzeit erlebte Wöber in England zuletzt keine einfachen Zeiten.

Bremen ist nach Borussia Mönchengladbach (2023-2024) seine zweite Deutschland-Station. “Ich kann mich mit dem aufgezeigten Weg sehr gut identifizieren und freue mich auf die Herausforderung”, sagte Wöber nach der Unterschrift beim Tabellen-Achten der abgelaufenen Saison, bei dem mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll drei weitere Österreicher spielen. “Sie werden mir sicherlich den einen oder anderen Tipp geben können”, meinte der 31-fache Teamspieler in puncto Eingewöhnung. Als Linksfuß und Kapitän ist allerdings Friedl als direkte Konkurrenz von Wöber in der Innenverteidigung gesetzt.

Schaufenster ÖFB-Team

Dass der gebürtige Wiener zuletzt trotz mangelnder Spielpraxis im Nationalteam zum Einsatz kam, und keine schlechte Figur abgab, fiel auch Peter Niemayer, Bremens Leiter Profifußball, auf. “Nach einer schwierigen letzten Saison hat er zuletzt in der Nationalmannschaft ein gutes Comeback gegeben. Wir sind überzeugt, dass er diesen positiven Trend bei uns fortsetzen wird”, sagte Niemayer.

“Ich freue mich sehr darüber, einen weiteren österreichischen Nationalspieler in der Mannschaft zu haben”, sagte Werder-Trainer Horst Steffen. “Maximilian ist taktisch sehr gut geschult. Er kann Innenverteidiger oder auf der Linksverteidigerposition spielen. Er ist zweikampf- und kopfballstark und hat eine gute Spieleröffnung. Zudem hat er die Bundesliga bereits in Mönchengladbach kennengelernt, sodass er keine Eingewöhnungsprobleme haben wird.”