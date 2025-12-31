ÖFB-WM-Gegner Algerien bei Afrika Cup mit drittem Sieg

Von: APA/Reuters/sda

Algerien hat bei der 35. Auflage des Fußball-Afrika-Cups in Marokko den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Der Aufstieg in die K.o.-Runde sowie Platz eins in Gruppe E standen für den Afrika-Meister von 1990 und 2019 bereits vor dem deutlichen 3:1 (3:0) am Silvestertag gegen Äquatorialguinea fest. Für Österreichs WM-Gegner trafen Zineddine Belaid (19.), Fares Chaibi (25.) und Ibrahim Maza (32.).

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (04.00 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J. Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19.00) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.