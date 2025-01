ÖHB-Männer nach 37:37 gegen Niederlande bei WM nicht Top 15

Von: apa

Österreichs stark ersatzgeschwächtes Handball-Männer-Nationalteam hat sich mit einem 37:37-Remis gegen die Niederlande von der WM in Kroatien verabschiedet. Die ÖHB-Auswahl wird damit die Hauptrundengruppe 2 fix nur auf dem fünften und vorletzten Platz beenden. In der Endabrechnung wird es ein Platz zwischen 17 und 20 für Sebastian Frimmel und Co. werden. Zuvor hatte es in Varazdin ein 29:29 gegen Nordmazedonien und 26:29 gegen Ungarn gegeben.

“Ich muss sagen, es fühlt sich wie eine Niederlage an, ich bin enttäuscht”, resümierte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic im ORF-Interview. Der 5. Platz in der Gruppe tue weh. Auch die Spieler waren geknickt. “Viertelfinale wäre zu hoch gegriffen gewesen, aber wir wollten uns mit dem 12. Platz belohnen, der wäre auch verdient gewesen. Es ist einfach schade”, sagte Tobias Wagner, für den die Auszeichnung zum “Man of the Match” kein Trost war. Das Glück sei wie auch schon gegen Nordmazedonien nicht auf der eigenen Seite gewesen. “Wir haben zweimal einen Punkt in den letzten Sekunden verschenkt, das tut extrem weh.”

Schlagabtausch auf Augenhöhe

Die personellen Vorzeichen standen für die Österreicher schlechter als zuletzt, fiel doch neben Kapitän Mykola Bilyk, Janko Bozovic und Boris Zivkovic mit Lukas Herburger ein weiterer Schlüsselspieler aus. Trotzdem lieferten sich beide Teams über die gesamte Spielzeit einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die ÖHB-Truppe lag mit dem 7:5 erstmals mit zwei Toren voran, durch zwei Gegentreffer kurz vor Schluss ging es aber mit einem 17:19-Rückstand in die Kabine. Zwei Tore nach Wiederbeginn machten diesen Rückstand wett, es dauerte allerdings bis zum 29:28 nach 48 Minuten, dass die Österreicher neuerlich in Führung gingen.

Im Finish rückte vor allem Frimmel in den Mittelpunkt. Zuerst vergab er die Chance auf das 34:33 und ermöglichte den “Oranjes” nach fast 55 Minuten wieder einmal vorzulegen. Beim Stand von 35:35 zeigte Goalie Florian Kaiper eine von wenigen tollen Paraden und Frimmel schoss sein Team via Siebenmeter wieder voran. Nach dem neuerlichen Ausgleich war es wieder Frimmel, der 20 Sekunden vor Schluss auf 37:36 stellte. Die Niederländer schlugen postwendend zurück.

Remis für beide zu wenig

Pajovic nahm zwölf Sekunden vor dem Ende ein Timeout, der letzte Spielzug in 7:6-Überzahl führte aber nicht mehr zum Erfolg. Das Remis war für beide Teams eigentlich zu wenig, die Niederländer haben somit keine Aufstiegschance mehr. Die ÖHB-Männer wiederum verabsäumten es, auf Rang drei in der Tabelle vorzustoßen, womit ein zuvor noch nie erreichter Endrang zwischen neun und zwölf verbunden gewesen wäre.

Handball-WM, Hauptrunde, Gruppe 2, 3. Runde: Niederlande – Österreich 37:37 (19:17). Beste Werfer AUT: Frimmel und Wagner 7, Hutecek und Belos 5