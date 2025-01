ÖHB-Männer starten mit hoher Niederlage in Polen-Turnier

Von: apa

Österreichs Handball-Männer sind mit einer klaren 19:31-(13:16)-Niederlage gegen Turnier-Gastgeber Polen in die unmittelbare Vorbereitung auf die am 14. Jänner beginnende WM gestartet. In Abwesenheit des für die Endrunde ausfallenden Kapitäns Mykola Bilyk konnte die Auswahl von Ales Pajovic über 60 Minuten nicht ihre gewohnten Stärken ausspielen. Weitere Gegner beim Vier-Nationen-Turnier in Plock sind Tunesien (Donnerstag) und Japan (Freitag, beide 17.30/live ORF Sport+).

“Natürlich tut das weh, aber besser jetzt, als bei der WM”, meinte Pajovic nach einer mühsamen Auftaktpartie, genau sechs Tage vor Start der Endrunde in Kroatien. In der ersten Hälfte noch auf Augenhöhe, zeigte sich Rot-Weiß-Rot nach Seitenwechsel offensiv harmlos und leistete sich zu viele technische Fehler. “Das Fehlen von Bilyk tut uns weh, das merkst du sofort”, gestand Pajovic. “Aber da müssen die Jungs dann doch mehr in die Zweikämpfe gehen, mehr Eins-gegen-Eins-Situationen suchen und geduldiger sein”, forderte Pajovic.

Die kommenden Gegner sind mit Tunesien und Japan so wie Polen ebenfalls bei der WM vertreten und gelten mit einer etwas anderen Spielidee als aus Europa gewöhnt als ideale Vorbereitung auf die ersten beiden WM-Duelle mit Kuwait (14. Jänner) und Katar (16. Jänner). Zumindest eines dieser beiden Teams gilt es in Porec zu bezwingen, um den Aufstieg in die Hauptrunde quasi sicherzustellen. Dritter Gegner ist am 18. Jänner Sechsfach-Weltmeister Frankreich.