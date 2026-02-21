ÖOC-Eisschnellläufer Rosner, Odor Massenstart-8. und -12.

Von: apa

Eisschnellläuferin Jeannine Rosner hat ihre ersten Olympischen Winterspiele mit Rang acht im Massenstart abgeschlossen. Die 19-Jährige lieferte nach einem aktiven Rennen ihr erstes Top-Ten-Ergebnis in Mailand ab. Davor war ihr engerer Tiroler Landsmann Gabriel Odor im Massenstart auf Rang zwölf gekommen. In Peking 2022 war er Zehnter geworden. Gold ging zum Abschluss der Bewerbe im Speed Skating Stadium an die Niederlande – Jorrit Bergsma und Marijke Groenewoud.

Rosner war als Sechste ihres Semifinales aufgestiegen, die Top acht kamen weiter. In der Medaillenentscheidung sicherte sie sich gleich den ersten Zwischensprint und damit drei Punkte, was ihr letztlich den Top-Ten-Platz brachte. Im Sprint um die Medaillen ging Rosner in der vorletzten Runde mit, hatte aber nicht ganz die erforderliche Endgeschwindigkeit. Rosner war bei diesen Spielen viermal angetreten. Über 3.000 m bzw. 1.000 m war sie Vorletzte bzw. Letzte geworden, über 1.500 m im 29er-Feld 16. Anna Molnar schied im Semifinale als 13. wie Alexander Farthofer als 14. aus.

Odor war mit Medaillen-Ambitionen in den Massenstart gegangen. Im Semifinale als Siebenter aufgestiegen, hielt sich der Tiroler Achte über 1.500 m in den entscheidenden 16 Runden zu sehr und lange an US-Doppelolympiasieger Jordan Stolz, während der Niederländer Jorrit Bergsma mit Viktor Hald Thorup schon längst ausgerissen waren. Der 40-jährige Bergsma hängte den Dänen letztlich ab, im Sprint des Feldes holte der Italiener Andrea Giovannini vor Stolz Bronze. Frauen-Silber und -Bronze ging an Ivanie Blondin (CAN) und Mia Manganello (USA).