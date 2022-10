Österreichische Teams dominieren am Samstag

Bozen – In der Alps Hockey League feierten am Samstag gleich fünf österreichische Teams Erfolge. Während sich die Red Bull Hockey Juniors auf Rang drei verbesserten, konnten Zell am See und Kitzbühel den jeweils dritten Sieg in Folge einfahren. Zudem gelang Lustenau der erste Saisonsieg nach regulärer Spielzeit. Für den einzigen Erfolg einer italienischen Mannschaft sorgten die Fassa Falcons, die sich gegen die Steel Wings Linz nach Verlängerung durchsetzten.

Die Red Bull Hockey Juniors gewannen mit erneut kleinem Roster das Alps Hockey League-Duell gegen das EC-KAC Future Team mit 4:3. Mit einem der ersten guten Angriffe gelang den Juniors prompt durch Verteidiger Philipp Sinn die Führung. Danach schwächten sich die Hausherren durch Strafen mehrmals selbst, ehe Juha Pukkila im Powerplay auf 2:0 erhöhte. Klagenfurt verkürzte kurz vor der Pause ebenfalls in Überzahl (Lippitsch, 19.). Im Spiel 5-gegen-5 dominierten die Red Bulls das Geschehen auf dem Eis. Im schnellen Konter erhöhte Daniel Assavolyuk auf Zuspiel von Maxi Wurzer (1. AHL-Punkt) auf 3:1. Thomas Pfarrmaier im Juniors-Tor bekam nun deutlich weniger Arbeit, während seine Vorderleute durch den Treffer von Fabian Gschliesser auf 4:1 davonzogen. Im Schlussabschnitt kamen die Kärntner noch auf ein Tor heran, verpassten den Ausgleich aber bei einem Schuss auf die Querlatte. Mit dem siebten Sieg im elften Spiel verbesserten sich die Red Bull Hockey Juniors auf Rang drei.

Zell am See und Kitzbühel verlängern Siegesserien

Auf dem vierten Platz folgt Zell am See. Nachdem die Salzburger zuletzt zwei Heimsiege feierten, gewannen sie am Samstag in Sterzing. Zwar gingen die Broncos durch Paul Eisendle in Führung, doch im Mittelabschnitt zündeten die Pinzgauer mit drei Toren den Offensiv-Motor und sicherten sich dank eines starken Powerplays den Sieg. Nach dem Ausgleich durch Henrik Neubauer drehte Daniel Ban die Partie, ehe Tomi Wilenius mit einem Hattrick auf 5:2 stellte.

Auch Kitzbühel verlängerte seine Siegesserie auf drei Spiele, die Tiroler gewannen beim HC Meran mit 3:1. Die Gäste kamen zu ein paar guten Chancen, in Spielminute 15 gelang Lewis Hook der Führungstreffer. Im weiteren Verlauf konnten die Adler ein Powerplay in doppelter Überzahl nicht verwerten. Im zweiten Drittel hielt Paul Mocher auch während der doppelten Überzahl der Meraner seinen Kasten sauber. Nach dem Ausgleich durch Patrick Tomasini konnten die Adler wieder vorlegen – Stefan Ortner (35.) zum 1:2. Noch einmal spannend wurde es zum Schluss: Zwei Spielminuten vor Ende nahmen die Meraner ihren Schlussmann aus dem Spiel, doch mit 22 Sekunden auf der Uhr machte Henrik Hochfilzer per Empty Netter alles klar.

Siege für Vorarlberger Teams

In seinem achten Saisonspiel konnte der EHC Lustenau erstmals drei Punkte einfahren. Die Vorarlberger besiegten den HC Gröden auswärts mit 4:2, Chris D’Alvise erzielte dabei einen Hattrick. Zudem brachte Torhüter Erik Hanses die Südtiroler mit tollen Paraden zur Verzweiflung. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für den EC Bregenzerwald, der den Unterland Cavaliers die dritte Niederlage in Folge zufügte. Nachdem es beim Stand von 1:1 in die erste Drittelpause ging, stellten die Hausherren im Mittelabschnitt mit drei Powerplay-Toren die Weichen auf Sieg. Am Ende gewann der ECB mit 5:2 und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz sechs.

Fassa sorgt für einzigen italienischen Erfolg

Nach nur 40 Sekunden gingen die Fassa Falcons im Heimspiel gegen die Steinbach Steel Wings Linz durch Edgar de Toni in Führung. Die Gäste erholten sich in einer phasenweise sehr hitzigen Partie schnell vom Rückstand und kamen selbst zu guten Chancen. In der 35. Minute sorgte Sebastian Wilding schließlich für den Ausgleich. Beim 1:1 blieb es auch nach 60 Minuten, in der Verlängerung traf Stephan Deluca zum Heimsieg. Fassa verbesserte sich auf Rang elf, die Steel Wings verließen durch den Punktgewinn das Tabellenende.

Alps Hockey League | 15.10.2022:

Red Bull Hockey Juniors – EC-KAC Future Team 4:3 (2:1,2:0,0:2)

HC Gherdeina valgardena.it – EHC Lustenau 2:4 (1:3,1:1,0:0)

EC Bregenzerwald – Hockey Unterland Cavaliers 5:2 (1:1,3:0,1:1)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 2:5 (1:0,0:3,1:2)

HC Meran/o Pircher – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 1:3 (0:1,1:1,0:1)

SHC Fassa Falcons – Steinbach Steel Wings Linz 2:1 OT (1:0,0:1,0:0,1:0)

