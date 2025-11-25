Aktuelle Seite: Home > Sport > Österreichs U17-Team hat A-Teamchef Rangnick beeindruckt
Rangnick wünscht fürs Finale alles Gute

Österreichs U17-Team hat A-Teamchef Rangnick beeindruckt

Dienstag, 25. November 2025 | 15:02 Uhr
Rangnick wünscht fürs Finale alles Gute
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-U17-Auswahl vor dem Finale bei der WM-Endrunde alles Gute gewünscht. “Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren”, sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB. Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. “Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt.”

Österreichs Nachwuchs-Team steht nach dem Halbfinalsieg über Italien in Katar im Endspiel, in dem am Donnerstag (17.00 Uhr/live ORF 1, Sky) der regierende Europameister Portugal wartet. Rangnick zeigte sich vom bisherigen Auftreten angetan. “Diese Mannschaft spielt aktiv, initiativ, will etwas bewegen. Ich kann Hermann Stadler, seinem Trainerteam und natürlich vor allem den Spielern zu ihrem bisherigen Abschneiden nur gratulieren.”

Die U17 hatte Österreichs A-Team vor ihrer Abreise nach Katar noch besucht. Rangnick berichtete über eine besondere Motivationsspritze von Österreichs Rekordtorschütze: “Ich kann mich noch erinnern, als Marko Arnautovic gemeint hat, sie sollen schauen, dass sie etwas reißen, sonst brauchen sie nicht nach Hause zu kommen. Das haben sie sich offensichtlich zu Herzen genommen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
115
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
66
Venedig verbannt Greta Thunberg
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
53
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
35
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
24
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 