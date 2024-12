ÖSV ging in halbierten Ramsau-Massenstarts leer aus

Von: apa

Die Massenstart-Weltcupbewerbe der Nordischen Kombination in Ramsau sind am Freitag ohne ÖSV-Podestplatz und mit norwegischen Siegen ausgegangen. Wegen zu viel Neuschnees im Auslauf fielen die Springen aus, die provisorischen Durchgänge vom Vortag wurden gewertet. Daraus ergab sich der 76. Sieg für Jarl Magnus Riiber. Stefan Rettenegger belegte unmittelbar vor Johannes Lamparter Rang sieben. Bei den Frauen gewann Ida Marie Hagen. Das ÖSV-Team war ohne Lisa Hirner chancenlos.

Die Sprungdurchgänge im Anschluss an den Langlauf wurden wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. “Leider haben wir aus Sicherheitsgründen nicht springen können. Es ist zu gefährlich”, sagte FIS-Renndirektor Lasse Ottesen zur APA – Austria Presse Agentur, nachdem ein Vorspringer im frisch verschneiten Auslauf schwer zu Sturz gekommen war.

Die Absage sorgte bei den Österreichern für wenig Begeisterung. “Es wäre sicher machbar gewesen, aber es ist die Sicherheitsvariante, es muss sich keiner weh tun und deshalb ist es auch die gescheitere Variante. Man hätte es trotzdem probieren können”, sagte Lamparter. Der Tiroler hatte im 10-km-Langlauf sein Pulver mit forschem Beginn früh verschossen und war Zwölfter geworden. “Ich habe auf eine schnelle erste Runde gesetzt, bin dann aber wie andere auch explodiert”, sagte der Vorjahressieger, bedauerte seine Attacke aber nicht. “Der Schuss ist nach hinten losgegangen, aber ich würde es wieder so probieren”, so der Ex-Weltmeister vor dem Samstag-Bewerb, für den besseres Wetter erwartet wird.

Rettenegger nach Sturz bester Österreicher

Rettenegger gelang als Siebenter ein besserer Langlauf, noch weniger Rückstand auf die dominierenden Norweger verhinderte ein Sturz in der Schlussphase. “Das hat schon richtig wehgetan, mir ist ein bissl die Luft weggeblieben. Ich habe einen Brusthammer bekommen, das Schnaufen war nicht mehr so witzig”, sagte Rettenegger, gab aber Entwarnung für den Gundersen-Wettkampf am nächsten Tag. Nach der Absage des Springens (“Vom Gefühl her wurde es ein bisschen früh aufgegeben”) ärgerte er sich vor allem über die durch den Sturz verlorenen Sekunden. “Wenn ich keinen Bauchfleck mache, wird es eng Richtung Podest”. Positiv und für den Samstag vielversprechend sei hingegen seine gute Laufperformance.

ÖSV-Frauen ohne Hirner nicht in Top 10

Beste Österreicherin beim siebenten Sieg in Serie von Hagen war Claudia Purker als 14. Die Vorjahresdritte Hirner fehlte wegen eines noch nicht abgeklungenen Grippeinfekts. Am Samstag folgt für die Frauen noch ein Kompakt-Bewerb.