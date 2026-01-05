Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖSV-Trio mit Hauser fehlt in Oberhof nach Erkrankung
Hauser pausiert nach einer Erkrankung

ÖSV-Trio mit Hauser fehlt in Oberhof nach Erkrankung

Montag, 05. Januar 2026 | 12:12 Uhr
Hauser pausiert nach einer Erkrankung
APA/APA/TT NEWS AGENCY/HANNA BRUNLOF
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Biathlon-Team muss beim Weltcup ab Donnerstag in Oberhof auf ein Trio verzichten. Lisa Hauser, Siegerin der Verfolgung in Östersund Anfang Dezember, Anna Andexer und David Komatz pausieren aus gesundheitlichen Gründen. Das Trio ist nach einer Erkrankung zwar wieder auf dem Weg der Besserung, allerdings körperlich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Für sie rücken Fredrik Mühlbacher, Lara Wagner und Dunja Zdouc in das Weltcupteam auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
114
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
40
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Extreme Kälte in Südtirol
Kommentare
39
Extreme Kälte in Südtirol
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
33
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 