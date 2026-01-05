ÖSV-Trio mit Hauser fehlt in Oberhof nach Erkrankung

Von: apa

Österreichs Biathlon-Team muss beim Weltcup ab Donnerstag in Oberhof auf ein Trio verzichten. Lisa Hauser, Siegerin der Verfolgung in Östersund Anfang Dezember, Anna Andexer und David Komatz pausieren aus gesundheitlichen Gründen. Das Trio ist nach einer Erkrankung zwar wieder auf dem Weg der Besserung, allerdings körperlich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Für sie rücken Fredrik Mühlbacher, Lara Wagner und Dunja Zdouc in das Weltcupteam auf.