Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖTTV-Frauen im EM-Achtelfinale, -Männer daran vorbei
Polcanova führte Österreich zum Sieg

ÖTTV-Frauen im EM-Achtelfinale, -Männer daran vorbei

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 23:04 Uhr
Polcanova führte Österreich zum Sieg
APA/APA/EVA MANHART/Archiv/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Tischtennis-Frauen haben am Dienstag bei der Team-EM in Zadar Griechenland mit 3:1 besiegt, sind ins Achtelfinale aufgestiegen und haben das WM-Ticket fixiert. Die ÖTTV-Männer verpassten dagegen den Direkt-Aufstieg und die WM-Qualifikation. Nach dem 1:3 gegen Kroatien setzte es am Dienstag ein 0:3 gegen Moldau. Während es für Polcanova und Co. am Donnerstag im Achtelfinale gegen Gruppe-F-Sieger Polen weitergeht, spielen die rot-weiß-roten Männer noch um Platz 17.

Europameisterin Sofia Polcanova gewann für die ÖTTV-Frauen gegen Malamatenia Papadimitriou 3:0 (7,4,8) und gab auch beim 3:0 (11,8,7) gegen Aikaterini Toliou keinen Satz ab. Für den dritten Punkt sorgte Karoline Mischek mit einem 3:0 (7,5,10) über Ioanna Gerasimatou. Liu Yuan kassierte gegen Toliou eine 2:3-Niederlage. Bei den Männern verlor Maciej Kolodziejczyk gegen seinen EM-Bronze-Doppelpartner Vladislav Ursu 2:3. Zudem unterlag Robert Gardos Andrei Putuntica sowie Andreas Levenko Denis Terna 2:3. Es bleibt die Hoffnung auf das WM-Ticket über die Weltrangliste.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
90
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
70
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
38
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
37
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Kommentare
34
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 