ÖTTV-Frauen im EM-Achtelfinale, -Männer daran vorbei

Von: apa

Österreichs Tischtennis-Frauen haben am Dienstag bei der Team-EM in Zadar Griechenland mit 3:1 besiegt, sind ins Achtelfinale aufgestiegen und haben das WM-Ticket fixiert. Die ÖTTV-Männer verpassten dagegen den Direkt-Aufstieg und die WM-Qualifikation. Nach dem 1:3 gegen Kroatien setzte es am Dienstag ein 0:3 gegen Moldau. Während es für Polcanova und Co. am Donnerstag im Achtelfinale gegen Gruppe-F-Sieger Polen weitergeht, spielen die rot-weiß-roten Männer noch um Platz 17.

Europameisterin Sofia Polcanova gewann für die ÖTTV-Frauen gegen Malamatenia Papadimitriou 3:0 (7,4,8) und gab auch beim 3:0 (11,8,7) gegen Aikaterini Toliou keinen Satz ab. Für den dritten Punkt sorgte Karoline Mischek mit einem 3:0 (7,5,10) über Ioanna Gerasimatou. Liu Yuan kassierte gegen Toliou eine 2:3-Niederlage. Bei den Männern verlor Maciej Kolodziejczyk gegen seinen EM-Bronze-Doppelpartner Vladislav Ursu 2:3. Zudem unterlag Robert Gardos Andrei Putuntica sowie Andreas Levenko Denis Terna 2:3. Es bleibt die Hoffnung auf das WM-Ticket über die Weltrangliste.