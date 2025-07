ÖVV-Nationalspieler Lukas Glatz wechselt zu Verona

Lukas Glatz in der AVL-Finalserie gegen Tirol im Angriff/Archivbild

Von: apa

Volleyball-Nationalspieler Lukas Glatz wechselt von TSV Hartberg in die italienische SuperLega zu Verona Volley. Der Außenangreifer spielt damit ab der nächsten Saison bei einem Topclub der allgemein als weltweit am stärksten angesehenen Liga. Der Transfer des 20-Jährigen ging im Rahmen des 2023 lancierten Projekts “Volleyball Senza Confini” über die Bühne, in dem Hartberg mit Verona und auch Bulgarien auf mehreren Ebenen wie vor allem der Nachwuchsförderung kooperieren.